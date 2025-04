Francisco Segura: «Tenemos una capacidad industrial muy importante que no se está aprovechando»

Dos años al frente del clúster de la automoción valenciano son suficientes para reconocer que el sector no pasa por su mejor momento, ya ... que tiene una capacidad de producción mucho mayor a la actual. Francisco Segura, presidente de AVIA, lo sabe, pero confía en que la llegada de inversiones o los proyectos de Ford y PowerCo puedan relanzar un sector tan vinculado a la Comunitat como el del motor.

–Está a punto de cumplir dos años al frente de AVIA. Los retos han cambiado, pero la situación del sector sigue siendo complicada. ¿Cómo resumiría este periplo al frente del clúster?

–Estábamos ante una revolución en el sector muy clara, que creíamos que tenía un camino marcado, que era la electrificación. Pero hemos visto que se está poniendo un poco en duda. No por la tecnología, porque la electricidad es el futuro del sector del automóvil. Lo que pasa es que nos hemos olvidado del consumidor final, que es el que el que tiene que aceptar o no la tecnología. Hay mucha incertidumbre y el cliente se paraliza. Estamos en una tormenta perfecta. En lo que se refiere a Valencia, Ford ha decidido fabricar un vehículo multienergía, que yo creo que es un muy buen acierto para el momento que vivimos, en el sentido de que no hay que descartar ninguna tecnología de combustible.

–¿Y las empresas? ¿Cómo están viviendo la situación?

–Se vive con dificultad. Lo que está claro es que Valencia tiene y ha tenido siempre una fuerza muy importante como suministradora de componentes y como proveedora del sector del automóvil para la planta de Almussafes. Ahora se ha reducido bastante el volumen de negocio, pero eso no quita que durante los últimos años muchas empresas se han diversificado en clientes e incluso en productos. Lo único que nos sabe mal a todos es que tenemos una capacidad mucho más grande de fabricación. Estamos esperando la llegada de este nuevo vehículo a Valencia y, sobre todo, de otras oportunidades que puedan surgir.

–Tiene mucha confianza depositada en ese nuevo vehículo de Ford, pero el contexto geopolítico no ayuda a ser optimista. ¿Hay temor en el sector?

–Las ventas que se están haciendo del Kuga en Estados Unidos son prácticamente nulas. En ese sentido, hablando de presente, podemos decir que afección no hay ninguna. Mirando hacia delante, el futuro de Ford es esperanzador. Pero es cierto que el sector del automóvil es un mercado global, en el que un coche se fabrica en un punto del mapa y si hay demanda en cualquier lugar del mundo se suministra y y se vende. Por tanto, estamos intentando averiguar los planes de exportación que tiene este nuevo vehículo de Ford en Estados Unidos. Esa información no la tenemos. Si los planes de Donald Trump van adelante, que yo no lo tengo claro, podría afectar. Pero tenemos que tener ánimo e ilusión de que este vehículo pueda ser el relanzamiento del sector del automóvil en la Comunitat.

–Ha dicho que Ford ha acertado al elegir un modelo multienergía, pero también que el futuro será eléctrico. ¿Cómo casan esas dos ideas?

–Creo que Ford ha acertado con su estrategia. Un vehículo multienergía creemos entender que significa que puede ser un vehículo eléctrico, híbrido, diésel o gasolina, lo que creo que es una estrategia muy buena, porque el mercado no está todavía definido. Lo que pensamos en AVIA es que el futuro del vehículo va a ser totalmente eléctrico. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a pasar para que eso sea una realidad.

–¿Está preparada la planta de Ford Almussafes para producir un coche de ese tipo?

–Totalmente. El Kuga ya se está haciendo con motores térmicos e híbridos. Almussafes es una planta reconocida a nivel mundial, por la cantidad de modelos que se han hecho allí. Es una de las cosas que ha hecho a Ford apostar por la planta de Valencia.

–En más de una ocasión se ha rumoreado con la posibilidad de que llegasen vehículos de otras marcas a la planta de la Ribera. ¿Qué hay de cierto en ello?

–Creo que hay que ser muy prudentes en cuanto a comentarios. Todos hemos oído muchas cosas que no han sido ciertas. Pero no por un cambio de planes, sino porque simplemente eran bulos. El camino de Ford está muy marcado. Vamos hacia un futuro en el que se va a crecer en unidades de vehículos y todo lo que no sea esta información que viene por parte de Ford no debe tener ninguna validez.

–Hemos hablado de la fábrica, pero no de la plantilla.

–La planta de Ford y sus proveedores se han acogido al Mecanismo RED, que es lo mejor que podía acontecer en estos momentos. Debemos verlo como algo positivo. Vamos a tener trabajadores muchísimo más formados y muchísimo más productivos.

–¿Ven el Mecanismo RED como el salvavidas de la industria auxiliar o existe alguna alternativa para sobrevivir hasta la llegada del nuevo coche?

–Se ha bajado el volumen de negocio en la planta de Valencia, pero las empresas del sector siguen trabajando. Si continúan es porque han diversificado. Infinidad de empresas empezamos a trabajar en el sector del automóvil gracias a Ford. Y ello también llevó a poder trabajar para otras multinacionales. Yo creo que ese es el secreto de la permanencia y de la fuerza que sigue teniendo el sector de la automoción y la movilidad en la Comunitat.

–Sin embargo, si el futuro es eléctrico la clave puede ser PowerCo. ¿Cree que la gigafactoría es un proyecto que se ajusta al momento actual o quizás es una apuesta algo precipitada?

–No. Creo que tenemos que ir a por todas. Ha sido una bendición que una empresa como PowerCo aterrizara en la Comunitat. Va a generar muchísimos puestos de trabajo y está marcando lo que son los cimientos del futuro. Hacen falta muchas PowerCo en el mundo. Otra cosa es que se hubiera planificado a nivel nacional hacer treinta gigafactorías, ya que evidentemente habría un parón muy importante. Pero la que se planificó, que es la de Valencia, tiene trabajo garantizado.

–¿Confía en que se genere una industria auxiliar alrededor de la gigafactoría?

–Que no quepa la menor duda de que se va a crear una industria paralela. Ya se está generando un tejido de proveedores muy importante. Imagino que habrá componentes que en primera instancia se traerán desde fuera de España y que, poco a poco, se irán fabricando en puntos más cercanos a la factoría.

–Ha mencionado la palabra más escuchada dentro del sector en las últimas semanas: los componentes. Mucha gente no saben ni lo que son. ¿Nos da una definición?

–Exageradamente siempre lo explico de la siguiente forma, aunque no es del todo así: las fábricas de coches montan vehículos, pero la mayoría de las piezas vienen de fuera. Ellos son unos ensambladores.

–Los componentes son los principales afectados por los aranceles en la Comunitat.

–Estamos trabajando en obtener datos. Se exportan componentes a todo el mundo, pero hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría viajan poco. Lo normal es que para los vehículos de Europa la inmensa mayoría de los componentes se fabriquen en Europa. Es cierto que hay componentes que se producen en España y pueden llegar a Asia o Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que, por temas de sostenibilidad, la tendencia es que cada vez los componentes viajen menos. En ese sentido, hay que tener bastante tranquilidad. Lo que está haciendo Donald Trump es absurdo desde el punto de vista económico. Si se establecen los aranceles van a perjudicar a Europa, pero también va a perjudicar muchísimo a Estados Unidos. Yo creo que al final el máximo beneficiario de todo esto va a ser China.

–Ahora hablaremos de China. Primero déjeme preguntarle por lo que esperan ustedes tanto del Consell como del Gobierno central respecto a los aranceles.

–Yo creo que principalmente tiene que ser Europa. Por parte del Consell y del Gobierno yo lo que pediría a corto plazo es ayuda. Pero bueno, vamos a esperar que esto se frene, que no llegue a mayores, porque sinceramente no sé qué ayudas pueden dar. Al final, lo que nosotros necesitamos no son ayudas, lo que necesitamos es vender y si no se vende las ayudas no sirven para nada.

–No le veo convencido a la hora de pedir ayuda a la administración. ¿Tiene algo que ver la descoordinación mostrada en la gestión de la dana?

–Es decepcionante que no haya habido más colaboración entre las administraciones. Creo que los gobernantes están para ayudar y no para generar más problemas. Está siendo muy triste lo que estamos recibiendo los ciudadanos. Aunque sea un poco tarde, yo creo que la administración tiene que reaccionar y trabajar conjuntamente para solucionar problemas tan graves que nos están afectando a todo el pueblo valenciano. Se está generando una imagen de marca muy mala.

–¿Cree que esa imagen negativa puede lastrar la llegada de inversiones?

–Por supuesto. La respuesta que se ha dado es mala. Tenían que haberse efectuado infraestructuras para evitar catástrofes y no sé si en estos momentos hay perspectiva de que esas inversiones se realicen. Hay muchas empresas que se han dado cuenta de que están en zonas inundables y el cuerpo les puede pedir salir de allí, porque no se ponen medidas para salvaguardar que se vuelvan a producir estas catástrofes.

–¿Sabe de alguna inversión en su sector que se haya paralizado tras la dana?

–Desconozco. La administración está trabajando activamente en intentar que empresas tractoras se asienten en la Comunitat. Hay que seguir esa línea de trabajo. Tenemos una capacidad industrial muy importante que no se está aprovechando. La riqueza viene de la industria, no viene de las ayudas ni de las subvenciones. Lo que te da fortaleza en un país es la industria.

–¿Quizás se pueda recuperar esa fortaleza a través de la llegada de marcas chinas?

–Al igual que un día vinieron multinacionales de toda Europa a establecerse en España tenemos que tener los brazos abiertos para toda aquella multinacional que quiera venir a la Comunitat. Podrían ser posibilidades muy interesantes.

–Fue el embajador chino quien dijo que existía un interés real de empresas de su país por establecerse aquí.

–Somos conscientes de ello. Es un secreto a voces que China quiere establecer factorías en todo el mundo. Mejor que se instalen en España que en Francia y si es en la Comunitat, mejor. Es bueno para la industria y para la economía.