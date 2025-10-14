Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez abre juicio a Francis Puig por la trama de las ayudas y le reclama una fianza de 147.000 euros
terrazas llenas en el centro de Madrid EFE

El FMI se suma al optimismo del Gobierno y mejora el crecimiento de España al 2,9% este año

El organismo revisa cuatro décimas al alza la previsión de PIB para 2025 y dos décimas la de 2026, hasta situar su estimación por encima incluso de los cálculos de Carlos Cuerpo

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 15:05

Comenta

El crecimiento económico de España seguirá muy por encima del europeo este año pese al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Las previsiones ... del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan un espaldarazo a los cálculos del Gobierno y eleva cuatro décimas su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 2,9%. Esta previsión supera incluso los optimistas cálculos del Ejecutivo, que hace unas semanas elevó su previsión al 2,7% para este año como base para los Presupuestos Generales de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  2. 2 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  3. 3 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  4. 4 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  5. 5 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  6. 6 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  7. 7 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 1.000 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  10. 10 Entrevista al presunto asesino de Loli: «Esa noche le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El FMI se suma al optimismo del Gobierno y mejora el crecimiento de España al 2,9% este año

El FMI se suma al optimismo del Gobierno y mejora el crecimiento de España al 2,9% este año