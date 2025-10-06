Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO

El Supremo impide a Hacienda repetir indefinidamente liquidaciones anuladas

Rechaza que la Administración tributaria pueda presentar reclamaciones a un contribuyente si las dos primeras veces ya han sido anuladas por los tribunales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:16

Comenta

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece doctrina a propósito del número de veces -«doble tiro» en la comunidad jurídica- ... que tiene la Administración tributaria para reclamar dinero a un contribuyente. Tras estudiar el caso de varios hermanos que llevaron a los tribunales a la agencia tributaria gallega por abrir hasta cuatro liquidaciones contra ellos por la herencia de su padre, cuando la jurisprudencia limita esa posibilidad de repetir una reclamación fallida hasta dos ocasiones, el fallo concluye que Hacienda no tiene un número indefinido de intentos. «No es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos», señala el Supremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  5. 5 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  6. 6 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  9. 9

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  10. 10

    Un año tras la dana: la reconstrucción no evitaría una nueva inundación en Chiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Supremo impide a Hacienda repetir indefinidamente liquidaciones anuladas

El Supremo impide a Hacienda repetir indefinidamente liquidaciones anuladas