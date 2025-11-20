Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia un fin de semana invernal en la Comunitat y activa un triple aviso amarillo
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero EP

El Constitucional avala los pagos fraccionados de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades

Un fallo en contra habría provocado un gran roto en Hacienda ya que habría obligado a devolver intereses a muchas compañías

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

El Tribunal Constitucional ha dado un espaldarazo a Hacienda al confirmar que el sistema de pagos fraccionados que realizan las grandes empresas en el impuesto ... sobre sociedades es válido y no vulnera la Constitución. Este modelo obliga a las compañías con más de 10 millones de euros de facturación a adelantar durante el año una parte del impuesto aplicando un tipo mínimo del 23% sobre su resultado contable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  9. 9

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  10. 10 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Constitucional avala los pagos fraccionados de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades

El Constitucional avala los pagos fraccionados de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades