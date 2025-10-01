Ferros La Pobla y Grupo Armangué firman una alianza que refuerza su actividad en el sector del acero y la construcción

Suplementos Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:00 Compartir

Ferros La Pobla, empresa con más de 40 años de experiencia en elaboración de ferralla y suministro de acero para la construcción en la Comunidad Valenciana y Grupo Armangué, uno de los principales referentes siderúrgicos en España, han decidido unir fuerzas en una alianza que permitirá reforzar la capacidad de respuesta, ampliar la oferta de servicios y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en el sector.

Esta alianza les permitirá, respetando las señas de identidad de cada una de las dos empresas, aumentar su volumen de negocio, optimizar recursos e incrementar el servicio al cliente en la Comunidad Valenciana.

Desde la misma sede en la Pobla de Vallbona, Ferros La Pobla, con el actual respaldo que aporta Grupo Armangué, su infraestructura y su experiencia técnica, ya están brindando un servicio adicional muy demandado en la actualidad: el montaje en obra.

Una unión que se traduce en hechos

Este acuerdo permitirá ofrecer más capacidad de respuesta en el suministro de ferralla y acero, una logística más ágil y soluciones integrales desde el taller hasta la obra.

Para Ferros La Pobla significa ampliar su propuesta de valor sin perder su cercanía habitual. Para Grupo Armangué, supone afianzar su expansión nacional en la Comunidad Valenciana y, además, incorporar la experiencia digital de Ferros La Pobla, una empresa que ha sido pionera en la aplicación de la innovación tecnológica y el marketing online en el sector.

Alexandra Cortés, Gerente de Ferros La Pobla, lo resume así: «En Ferros La Pobla creemos en el valor de las alianzas que suman. Contar con un socio como Grupo Armangué, con su experiencia y visión de futuro, nos permite reforzar nuestra propuesta manteniendo lo que somos: el mismo equipo, en el mismo sitio, con el mismo compromiso de siempre, pero con más medios y respaldo para crecer junto a nuestros clientes».

Expansión y consolidación para Grupo Armangué

Desde Grupo Armangué, Miquel Àngel Rodríguez Barneto, Director General del grupo, añade: «Para nosotros esta unión supone un paso estratégico en nuestro proceso de expansión territorial. Con una red de 10 centros de producción a nivel nacional, la Comunidad Valenciana es una región clave para el sector de la construcción, y hacerlo de la mano de un socio como Ferros La Pobla está en línea con nuestros valores. También supone un salto importante en la digitalización de nuestro grupo y nos ofrece una oportunidad única para seguir creciendo con solidez y confianza».

Mirando al futuro con un compromiso compartido

Esta colaboración abre una nueva etapa en la que Ferros La Pobla y Grupo Armangué unen esfuerzos y conocimiento para ofrecer soluciones más competitivas, eficientes y adaptadas a las necesidades de la construcción. Una alianza que refuerza la competitividad del sector y que, sobre todo, se asienta en valores comunes: calidad, confianza, cercanía y vocación de servicio.