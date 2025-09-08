Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista de las instalaciones de la central nuclear de Almaraz en la provincia de Cáceres EF

Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Defiende que suprimir este gravamen tendría un impacto mínimo en la factura y que la tasa Enresa «bajaría automáticamente si se prolonga la operación»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:03

Una revisión de la fiscalidad específica sobre la generación nuclear. Y, en concreto, eliminar el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos ... radiactivos. Esta es la propuesta de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el pulso que mantienen las titulares de las centrales y el Gobierno en debate sobre la prórroga del cierre del parque atómico español.

