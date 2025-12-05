El éxito de EGEC 2025 consolida la cita de cara a la edición 2026

Suplementos Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:03 Compartir

Más de 200 ponentes en un foro que abordó los grandes retos del sector energético y su integración en el territorio. Mesas redondas, presentaciones y paneles en los que se repasaron las claves nacionales en cuestiones como transición energética, innovación tecnológica y sostenibilidad industrial. Más de un centenar de participantes profesionales en la segunda edición de la Noche de la Energía. Son solo algunos de los grandes titulares que deja la segunda edición de Energy Global Expo & Congress (EGEC 2025), que se celebró el pasado mes de noviembre en Feria Valencia con un rotundo éxito.

EGEC 2025 organizado por el Clúster de la Energía de la Comunitat Valenciana, Avaesen y la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, se convirtió durante tres días en un punto de encuentro clave para analizar los desafíos del sistema energético. La cita se ha consolidado como un referente nacional y ya prepara su tercera edición, que se celebrará en octubre de 2026 en la institución ferial valenciana.

El Innovation Stage de EGEC 2025, dinamizado por el Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana, fue uno de los principales focos de análisis de la feria gracias a un intenso programa de mesas redondas, ponencias y encuentro empresariales sobre temáticas como la independencia energética, el almacenamiento, las renovables, la agrovoltaica, la digitalización o la transición justa. El escenario acogió, entre otras, una ponencia del coronel Ignacio Fuente Cobo, analista senior en el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), sobre geopolítica de la energía; una conferencia sobre descarbonización a cargo de Carla Montagud Montalvá y Elisa Peñalvo López, de la Cátedra de Transición Energética Urbana de la Universitat Politècnica de València (UPV); un análisis sobre la aplicación de la inteligencia artificial, por parte de Robert Willems y Luc Van Maldegem, CEO y COO, respectivamente, de Renubel; debates sobre transición energética y economía circular, o descarbonización en la industria agroalimentaria; una ponencia sobre eficiencia a cargo de José Vicente Latorre, jefe del Área de Energía del Ivace; o la presentación de los resultados de las convocatorias de Startups y premios a los mejores TFG y TFM. El espacio también acogió el Foro Agrovoltaico, con una especial mirada a los grandes retos del sector primario.

Ampliar Clausura de EGEC 2025. LP

Gracias al éxito de participación y de público de EGEC 2025, que coincidió en Feria Valencia con Ecofira, Efiaqua, Eco Chemical Solutions y Laboralia con un total de 8.000 visitantes, la organización de la cita ya ha confirmado la celebración de la tercera edición. A falta de concretar las fechas, EGEC 2026 tendrá lugar en el mes de octubre del próximo año.

Conector del ecosistema energético valenciano

Una vez pasada la página de EGEC, el Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana continúa su labor en pro de acelerar la transición energética desde la colaboración. Su objetivo pasa por seguir impulsando la innovación y el talento, y acompañar a las empresas valencianas en la transformación hacia un modelo más limpio, eficiente y resiliente. «Nuestro papel es actuar como conector del ecosistema energético valenciano: impulsamos proyectos reales, fomentamos la colaboración público-privada y abrimos oportunidades para que las empresas crezcan en un entorno cada vez más exigente y globalizado», destaca Enrique Bayonne Sopo, director del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana.

Con 15 años de trayectoria y una sólida red de empresas y entidades comprometidas, el Clúster se ha consolidado como motor de innovación y cooperación, demostrando que el futuro energético valenciano se construye desde la unión, el conocimiento y la acción compartida. Su actividad se articula en torno a cinco ejes estratégicos: innovación, digitalización, sostenibilidad, formación y talento, e internacionalización. Entre sus proyectos más recientes destacan iniciativas en hidrógeno verde, como el proyecto Sigen2H2, centrado en la obtención de hidrógeno a partir de residuos, o el programa europeo H₂Excellence, que impulsa la formación en hidrógeno con la participación de 24 organizaciones de once países. También, proyectos de agrovoltaica, como Solarwine, que combina energía fotovoltaica y cultivo de la vid, así como otras iniciativas de gestión energética, digitalización y almacenamiento.

Además de promover proyectos de I+D+i, el Clúster acompaña a sus asociados en procesos de transformación tecnológica, búsqueda de financiación y generación de alianzas, creando un entorno que favorece tanto la competitividad como la cooperación. Su papel como conector entre empresa, administración y centros de conocimiento ha sido clave para el crecimiento del sector energético valenciano durante los últimos años. «El Clúster es un punto de encuentro donde las empresas comparten conocimiento, crean sinergias y transforman ideas en proyectos reales. Nuestro objetivo es generar valor colectivo y fortalecer el papel de la Comunitat Valenciana en el nuevo mapa energético», puntualiza Ricardo Romaguera, presidente del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana.

Fortalecer el tejido energético de la Comunitat

El Clúster nació en 2010 con la misión de fortalecer el tejido energético valenciano y fomentar la competitividad de las empresas mediante la innovación, la colaboración y el conocimiento compartido. Actualmente, agrupa a empresas industriales, tecnológicas y de servicios, junto a centros de investigación, universidades y organismos públicos, que representan un peso creciente en la economía valenciana. Todo ello, con una gran diversidad, lo que se ha convertido en una de sus mayores fortalezas, puesto que integra desde compañías de generación y distribución hasta ingenierías, fabricantes de equipos, digitalización, eficiencia energética o movilidad sostenible. El Clúster está reconocido desde 2011 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI). Gracias a ello, sus asociados pueden acceder a convocatorias específicas para proyectos de innovación, digitalización y cooperación tecnológica.