Europa aprueba una ley pionera para frenar la pérdida de pélets de plástico

La Unión Europea ha aprobado una nueva normativa para evitar la contaminación por microplásticos causada por la pérdida de pélets de plástico —las pequeñas bolitas ... de granza utilizadas en la fabricación de productos plásticos— durante su producción, transporte y almacenamiento. Una contaminación como la que afectó a las costas gallegas en enero de 2024, de lo que España se valió para forzar la inclusión del sector marítimo en el alcance de la regulación, algo que no estaba previsto en la propuesta inicial planteada por la Comisión Europea.

El Parlamento Europeo dio este jueves 22 de octubre luz verde definitiva al reglamento, que busca alcanzar el objetivo de «cero pérdidas» en toda la cadena de suministro. El reglamento se enmarca en el compromiso de la UE de reducir un 30 % la liberación de microplásticos en el medio ambiente antes de 2030.

A partir de ahora, todas las empresas que manipulen más de cinco toneladas de pélets al año deberán implantar planes obligatorios de gestión de riesgos para evitar fugas. La medida afectará también a los transportistas —por carretera, ferrocarril o vías fluviales— y a los operadores marítimos que salgan o hagan escala en puertos de la UE, incluso si proceden de fuera del territorio comunitario.

Transporte marítimo

En el caso del transporte marítimo, las compañías estarán obligadas a utilizar embalajes más resistentes y sellados, así como a proporcionar información detallada sobre las cargas. Además, deberán responder de inmediato ante cualquier pérdida accidental, informando a los servicios de emergencia y adoptando medidas para minimizar el impacto ambiental.

Tras su firma por parte de los presidentes del Parlamento y el Consejo, la norma se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después. Las empresas tendrán dos años para adaptarse a las nuevas exigencias (tres en el caso del transporte marítimo).

Actualmente, la pérdida de pélets representa la tercera fuente más importante de contaminación por microplásticos en Europa, solo por detrás del desgaste de neumáticos y de las fibras textiles.