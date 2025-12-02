Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El ministro Óscar López, durante la rueda de prensa. EFE

El Estado abonará en una única paga antes de fin de diciembre la subida del 2,5% a los funcionarios

Gobiernos regionales, ayuntamientos y diputaciones decidirán cuándo ingresarán a sus empleados públicos el incremento retroactivo para este año tras aprobarlo hoy el Consejo de Ministros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:18

Fin a la congelación salarial para los más de 3,5 millones de empleados públicos. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ... ley por el que se acuerda elevar las retribuciones de los funcionarios un 11,5% durante el periodo 2025 a 2027 que les permitirá mantener el poder adquisitivo en estos cuatro años.

