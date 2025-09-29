Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «Va a llover con mucha fuerza en algún punto del golfo de Valencia, pero no sabemos dónde»
Paneles solares y molinos de viento en Guadalajara. Antonio López

España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE

El 'cero eléctrico' hizo reformular los planes de Red Eléctrica y España pasó de proporcionar un 65% de la energía desde fuentes renovables a solo el 54%

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:11

El 28 de abril se produjo el gran apagón en España y los planes del Gobierno en el uso de las energías renovables cambió por ... completo. España ha pasado de proporcionar el 65% de la energía desde fuentes de energías renovables en el mes de abril a solo el 54% en junio, último mes con cifras oficiales, según los datos que publica este lunes la oficina estadística europea, Eurostat. Red Eléctrica comenzó con su 'modo reforzado' a partir del mes de mayo e inyectó al sistema más fuentes de energía no renovable como gas natural o nuclear para dar más estabilidad a la red y no volver a caer en un apagón como el que dejó a oscuras a prácticamente toda la Península Ibérica a final de abril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  6. 6 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  7. 7 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  8. 8 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  9. 9 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  10. 10 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE

España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE