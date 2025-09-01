Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta EP

España bate récord con 11 millones de turistas pero julio empieza a mostrar síntomas de ralentización

El gasto también alcanza nuevos máximos: 76.074 millones hasta julio, un 7,2% más

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:54

Todo apunta a que el de 2025 puede ser otro verano de récord en términos de visitas y de gasto. España recibió en julio 11 ... millones de turistas extranjeros por primera vez en la historia y el gasto medio por visitante ascendió a 1.493 euros, con una subida interanual del 4,4%, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos reflejan, según el Ministerio de Industria y Turismo, la continuidad de la tendencia al alza del gasto de los visitantes internacionales por encima de las llegadas, cuyo crecimiento se ha moderado en los últimos tres meses.

