El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niñas aterriza también en España. Tras la polémica generada en Francia, que suspendió la actividad de ... la plataforma china Shein por vender estos productos sin ningún tipo de filtro, Facua se suma a esta campaña -también secundada por Suiza- y denuncia a la plataforma china AliExpress por este mismo motivo.

En concreto, la organización que defiende los intereses de los consumidores ha denunciado tanto ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas. Aunque no indican de forma explícita que son muñecas para la masturbación masculina, Facua advierte de que en los anuncios aparecen distintas imágenes en las que se distinguen perfectamente los rasgos aniñados y se muestra una mano que las sujeta por la barbilla para remarcar el carácter sexual de las muñecas, según denuncia esta asociación.

En este sentido, la asociación asegura que varias de las imágenes con las que se publicitan las muñecas muestran una mano que las sujeta por la barbilla para remarcar su carácter sexual y aparecen descritas con expresiones como «cara linda e infantil», «boca se puede abrir», «boca simulada» «apertura y cierre de barbilla» o «cavidad oral simulada».Estas son descritas con expresiones como «cara linda e infantil», «boca se puede abrir», «boca simulada», «apertura y cierre de barbilla» y «cavidad oral simulada». Las muñecas, que tienen un tamaño aproximado de unos 120 centímetros, se venden a un precio que oscila entre 241 y 442 euros.

Productos retirados

Una de las empresas que comercializa estas muñecas sexuales a través de Aliexpress está domiciliada en la provincia china de Hunan y se denomina Changsha Qiushang Mingzhu Technology Co., Ltd. Varios de los modelos denunciados por Facua han sido ya retirados de la plataforma, aunque otros siguen comercializándose.

Los productos fueron localizados por técnicos de Facua realizando búsquedas en internet en las que introdujeron términos como «muñecas sexuales niñas», si bien dentro de la plataforma AliExpress estos productos no cuentan a día de hoy con descripciones que aludan a su carácter sexual.

En sus denuncias, Facua argumenta que la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas vulneran la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que en su artículo 11 considera ilícita la publicidad que fomente o normalice las violencias sexuales contra mujeres, adolescentes, niñas y niños. También incumplirían la Ley General de Publicidad, que en su artículo 3 declara ilícita la publicidad que coadyuve a generar violencia contra menores de edad.

Votación en Europa

A comienzos de noviembre, las autoridades francesas iniciaron un procedimiento legal contra Shein tras revelarse que tenía a la venta muñecas sexuales de silicona con aspecto infantil. En ese caso, en su descripción se indicaba que tenían «órganos sexuales hiperrealistas» y que estaban diseñados para la «masturbación masculina». La empresa anunció la retirada de todos los productos ilegales y la suspensión de los vendedores externos en Francia.

Del 24 al 27 de noviembre el pleno del Parlamento Europeo votará en Estrasburgo una resolución sobre la venta online de productos ilegales en la UE. Es de esperar que los eurodiputados pidan a la Comisión Europea una investigación al respecto y que garantice medidas para hacer cumplir la Ley de Servicios Digitales.