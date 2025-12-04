Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manifestación por el derecho a la vivienda, en Valencia, el 19 de octubre de 2024. Europa Press.

Entidades por el derecho a la vivienda convocan una manifestación el 20 de diciembre

Las plataformas piden la ampliación del escudo social estatal, que termina el 31 de diciembre, para evitar «el desahucio de 60.000 familias en toda España»

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:46

Una nueva manifestación de vivienda recorrerá las calles de Valencia capital el 20 de diciembre. Varios movimientos sociales, organizaciones vecinales y sindicatos unidos por ... el derecho a una casa digna han convocado para el último fin de semana antes de Navidad esta nueva protesta, con el objetivo de presionar a los gobiernos central, autonómico y local para que adopten medidas que garanticen que todas las personas pueden disponer de una vivienda, según han anunciado este miércoles en una nota de prensa.

