Entender la sostenibilidad como motor competitivo

María Agulló Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:58

La sociedad valenciana se enfrenta, desde hace años, a cambios profundos ligados a la sostenibilidad, un término que está transformando la manera en la que se gestionan los recursos, se planifican los servicios y se diseñan las políticas públicas. Con ejemplos concretos, el pasado miércoles 26 de noviembre, el Foro Sostenibilidad bajo el título 'Transformar para avanzar', organizado por LAS PROVINCIAS, puso sobre la mesa casos reales sobre nuevas formas de trabajar para avanzar hacia entornos más sostenibles.

La Rotativa, el espacio dedicado a eventos que se sitúa en la antigua planta del periódico, acogió este encuentro que contó con la colaboración de la Generalitat, Aqualia, Metrovacesa, Gangazon y los Ayuntamientos de Albal, Canet d'en Berenguer y Vilamarxant.

La jornada fue moderada y presentada por la redactora de LAS PROVINCIAS María José Carchano. La cita contó con la intervención de Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora especialista en cambio climático de TVE, que impartió la ponencia inaugural. También estuvieron presentes en el Foro Sostenibilidad Yolanda Barahona, jefa de Sostenibilidad de Aqualia; Víctor Montes, gerente de Magma Gestión Medioambiental; Eva Figueroa Sanz, gerente de Proyectos y Sostenibilidad en Levante de Metrovacesa; Silvia López, gerente del Consorcio Belcaire C3/V1; José Miguel Ferrís, alcalde de Albal, representando a l'Horta Sud; Pere Joan Antoni, alcalde de Canet d'en Berenguer, reprsentando a Camp de Morvedre; y Héctor Troyano, alcalde de Vilamarxant, representando a Camp de Túria.

La nueva era

Durante su intervención, la meteoróloga y divulgadora de TVE Isabel Moreno explicó el impacto del cambio climático a través de un metafórico viaje en tren, un recurso visual ilustrado por Fernando Polanco. Vagón a vagón, mostró distintas realidades: desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta las temperaturas extremas registradas en mayo o los episodios de dana. En un momento del trayecto, el tren ralentizó su trayecto por la acumulación de gases de efecto invernadero en las vías, una imagen que, según señaló, refleja cómo «el destino del viaje dependerá de las decisiones que tomemos en cada vagón».

Moreno afirmó que no le gusta hablar de futuro pero añadió: «No me hace falta hablar de futuro para ver el impacto del cambio climático en la actualidad». Puso ejemplos como la alteración de la migración de aves, la expansión de mosquitos de otros países en España o la transformación del mapa turístico. También alertó del aumento del nivel del mar, más de 20 centímetros desde el siglo XIX, y mencionó la extinción del roedor Bramble Cay, «el primer mamífero declarado extinto por causas directamente atribuibles al cambio climático», explicó.

La divulgadora insistió en que las proyecciones sitúan a la región mediterránea entre las zonas con mayor riesgo de desertificación del planeta y recordó que los fenómenos meteorológicos extremos figuran entre las principales amenazas económicas, según el Foro Económico Mundial. Moreno agregó que si se alcanzan los objetivos marcados por el Acuerdo de París «nos mantendríamos en un umbral seguro, dentro de unos límites que conocemos del clima». Por último, defendió que la inacción «sale mucho más cara» y que aún es posible frenar esta tendencia: «Todos formamos parte de este viaje y podemos contribuir a escribir un destino mejor».

Empresas que transforman

Hay empresas que ya se han puesto las pilas para conseguir ese futuro que se debe escribir entre todos. En la primera mesa redonda, titulada 'Empresas que transforman' y moderada por la redactora de LAS PROVINCIAS María José Carchano, representantes de distintas compañías explicaron cómo han integrado la sostenibilidad en su estrategia empresarial, convirtiéndola en un motor de innovación y valor social.

Silvia López, gerente del Consorcio Belcaire C3/V1, destacó que «nosotros adoptamos la sostenibilidad para convertir residuos en recursos, de cara a la economía circular». Por su parte, Eva Figueroa, gerente de Proyectos y Sostenibilidad en Levante de Metrovacesa, explicó: «Todos nuestros departamentos están involucrados en la sostenibilidad, desde el desarrollo del suelo hasta la promoción», lo que les permite integrar la sostenibilidad des el principio del proyecto.

En esta línea, Víctor Montes, gerente de Magma Gestión Medioambiental, subrayó la importancia de los pequeños gestos: «Aunque somos una empresa pequeña, los pequeños gestos suman para que el desarrollo sea posible». En este sentido, explicó que en 2024 reciclaron el 82,4% de los residuos de las demoliciones y el 98% de los residuos peligrosos, y añadió que «el 100% de la energía que consumimos es de origen renovable».

Yolanda Barahona, jefa de Sostenibilidad de Aqualia, afirmó que desde la compañía «decimos que somos nativos sostenibles porque el propósito principal desde el inicio es cuidar del agua». Asimismo, agregó: «La sostenibilidad ya no es solo mantener, sino restaurar, regenerar y multiplicar el valor del agua, un recurso fundamental que hay que cuidar y proteger».

Sobre los retos sectoriales y regulatorios, López señaló tres cambios regulartorios importantes: «El ecodiseño, la condición de fin de residuo y el pago por generación». Para Metrovacesa, Figueroa afirma que «interesaría mucho que se premiara y se motive a las empresas que implementan en sus estrategias la sostenibilidad», así como Barahona pidió a los ayuntamientos que «valoraran positivamente a las empresas que implementan la sostenibilidad». Mientras que Montes agregó que «quienes más deben impulsar y facilitar nuestro trabajo son las administraciones públicas».

Políticas locales

La segunda mesa redonda reunió a los alcaldes de Albal, Canet d'en Berenguer y Vilamarxant para abordar los retos y avances en sostenibilidad desde el ámbito municipal. Héctor Troyano, alcalde de Vilamarxant, aseguró que «la sostenibilidad es una cuestión que nos engloba a todos» y reconoció los avances en los ayuntamientos, aunque admitió que «faltan medios para trabajar mejor en estas prácticas». Pere Joan Antoni, alcalde de Canet, admitió que la principal preocupación del muncipio actualmente son las playas. En esta línea, añadió: «Nuestro gran reto es aplicar la innovación y tecnología para intentar evitar la reversión del Mediterráneo», para «que el mar no siga devorando nuestro litoral». Por su parte, José Miguel Ferrís, alcalde de Albal, afirmó que «las políticas locales sí sirven para actuaciones globales» y que «los alcaldes aspiramos a que los ciudadanos vivan en un entorno agradable. Es decir, no ser un pueblo para dormir, sino para vivir».

Sobre los retos futuros, Troyano destacó la necesidad «de la planificación a largo plazo y aprovechar los fondos Feder para dar un paso más en sostenibilidad», con el objetivo de conseguir «un municipio amable, sostenible y bonito, y lo verde siempre es bonito».

Mientras que Antoni insistió en la importancia de reducir el uso de plásticos y buscar soluciones sostenibles orientadas a la eficiencia y reducción de costes.