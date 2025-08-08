Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa

Turkish Airlines mueve ficha sobre Air Europa después de que tanto la alemana Lufthansa como Air France-KLM hayan rechazado seguir con las negociaciones para ... adquirir una participación en la compañía de la familia hidalgo. Sin competidores de por medio, la aerolínea de bandera turca ha confirmado que planea presentar una oferta vinculante para hacerse con una parte minoritaria de la empresa, con el objetivo de ampliar su negocio a través de una firma con la que conseguiría operar vuelos desde España a Europa y Latinoamérica.

En un comunicado recogido por la agencia Bloomberg, la firma indica que «la inversión ha sido evaluada acorde con los objetivos de generación de valor a largo plazo de nuestra empresa», apuntando a que ya se han llevado a cabo estudios de viabilidad en los segmentos tanto de pasajeros como de carga.

Turkish Airlines, con sede en Estambul, es la aerolínea que vuela a más destinos internacionales, con lo que una participación en Air Europa consolidaría su posición. Cabe recordar que la firma vuela a más de 55 destinos en todo el mundo.

En todo caso, no es seguro que la compañía vaya a lograr sus objetivos, teniendo en cuenta el historial de negociaciones de la empresa con otras firmas en los últimos tiempos. Además de la retirdada de Air France-KLM y Deutsche Lufthansa -que habían intentado adquirir una participación- IAG (Iberia y British Airways, con un 20% de participación) también intentaron en dos ocasiones comprar la aerolínea sin éxito por el rechazo de los reguladores de competencia.

En todo caso, el movimiento de la compañía turca -controlada en un 49,12% por el Estado- se centraría en adquirir una participación minoritaria.