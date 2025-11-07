Cuántos Tesla tiene que vender Elon Musk para cobrar una prima de 1 billón de dólares El mayor pago de la historia está condicionado por una serie de objetivos en 10 años

Nacho Ortega Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:22 Comenta Compartir

Los accionistas de Tesla han dado luz verde al paquete de compensación más ambicioso de la historia corporativa. Con más del 75% de los votos a favor, la junta general de accionistas celebrada este jueves aprobó un plan retributivo para Elon Musk valorado en hasta 1 billón de dólares durante la próxima década, equivalente a más de 866.000 millones de euros. Una cifra que supera el PIB de países como los Países Bajos o Suiza, o de Bélgica y Portugal juntos.

La decisión no estuvo exenta de polémica. En las horas previas a la votación, importantes inversores institucionales expresaron sus reservas sobre esta medida. El fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management, uno de los mayores del mundo, se posicionó públicamente en contra del paquete. Sin embargo, el respaldo mayoritario refleja la confianza de los accionistas en la capacidad de Musk para llevar a Tesla más allá de su actual condición de fabricante de vehículos eléctricos y convertirla en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica.

Doce objetivos para una recompensa histórica

El plan de compensación se estructura en torno a doce objetivos específicos, cada uno con sus propios requisitos financieros y operativos. El cumplimiento de estos hitos determina la cantidad de acciones de Tesla que Musk puede recibir, en un sistema de incentivos directamente vinculado al rendimiento de la compañía.

Los dos objetivos principales marcan la ambición del proyecto. Primero, Tesla debe alcanzar una capitalización bursátil de 8,5 billones de dólares (7,35 billones de euros), lo que representa multiplicar por más de ocho su valoración actual de aproximadamente 1 billón de dólares. Segundo, la compañía necesita fabricar y vender 20 millones de vehículos, una cifra que contrasta significativamente con el hito alcanzado en junio pasado, cuando Tesla completó su unidad número 8 millones.

La matemática del mayor incentivo empresarial

Para dimensionar el desafío que supone vender 20 millones de vehículos, es importante considerar que Tesla tendría que multiplicar por 2,5 su producción histórica total acumulada. Si la compañía mantuviera su ritmo de crecimiento actual, esta meta requeriría varios años de expansión sostenida en capacidad productiva, cadena de suministro y red de distribución global.

El cumplimiento de estos objetivos en el plazo establecido podría otorgar a Musk hasta el 12% adicional del capital social actual de Tesla. Esto elevaría su participación desde el 12,4% que poseía hasta septiembre hasta una horquilla de entre el 25% y el 29% del total de la compañía, consolidando su control sobre el gigante del automóvil eléctrico.

OpenAI rechaza oficialmente la oferta de compra de Elon Musk por 97.400 millones de dólares EP

Más allá de los coches eléctricos

La aprobación de este paquete retributivo representa un voto de confianza en la visión estratégica de Musk. El consejero delegado ha insistido en que Tesla no es simplemente un fabricante de automóviles, sino una empresa tecnológica con ambiciones en inteligencia artificial, conducción autónoma, robótica y almacenamiento de energía.

Este planteamiento justifica, desde la perspectiva de los accionistas que votaron a favor, una compensación sin precedentes. Si Musk logra transformar Tesla en el conglomerado tecnológico que promete, multiplicando su valor por ocho, los inversores verán multiplicado proporcionalmente el valor de sus participaciones, incluso después de diluir su porcentaje por la emisión de nuevas acciones para Musk.