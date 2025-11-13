Siemens gana 10.400 millones, un 16% más y alcanza su récord La compañía propone un aumento del dividendo de 5,35 euros por acción frente a los 5,20 del año pasado

Siemens presentó este jueves en Múnich su estrategia para alcanzar la siguiente etapa de crecimiento. La compañía mejororó un 16% su beneficio neto, hasta lograr un nuevo récord histórico de 10.400 millones, según los datos publicados este jueves. «Siemens hoy es más fuerte que nunca, con un año fiscal récord en 2025. Nuestra estrategia funciona. Crecemos combinando el mundo real y el digital. Con nuestro programa ONE Tech Company, entramos en la siguiente etapa de crecimiento y elevamos nuestro programa a medio plazo con ambición de crecimiento de los ingresos del 6 al 9%», dijo Roland Busch, presidente y CEO de Siemens AG. «Con una cartera altamente sinérgica, nuestro objetivo es duplicar nuestros ingresos comerciales digitales, capitalizar las regiones y verticales en crecimiento y escalar nuestras ofertas de IA con una inversión de 1.000 millones de euros en los próximos tres años».

Siemens también reafirma su compromiso con una política de dividendos progresiva, incluso después de la desconsolidación prevista de Siemens Healthineers. Para mantener la trayectoria del dividendo, la empresa permitirá temporalmente, si es necesario, un mayor relación de pago. Las recompras de acciones seguirán siendo un pilar fundamental para el retorno al accionista.

Tras la desconsolidación prevista de Siemens Healthineers, Siemens operará con una complejidad reducida, una gobernanza simplificada y una mayor participación en el negocio digital de rápido crecimiento. Así, la compañía se centrará fuertemente en los mercados alineados a los impulsores de crecimiento secular: automatización, digitalización, electrificación, sostenibilidad e Inteligencia Artificial. Con una cartera altamente sinérgica en industrias, infraestructura y transporte, Siemens está estratégicamente posicionada en software, hardware y servicios, mejorados con IA.

El año fiscal 2025 fue un hito para Siemens. Con 10.400 millones de euros, los ingresos netos establecieron un récord por tercer año consecutivo, con un crecimiento de los pedidos y los ingresos a un ritmo medio de un dígito. A pesar de un entorno global desafiante, la compañía continuó con su estrategia y cumplió con su orientación. Los accionistas también se beneficiarán de este desempeño sobresaliente: los Consejos de Supervisión y Administración proponen aumentar el dividendo a 5,35 euros por acción desde los 5,20 euros del año anterior. En el año fiscal 2025, Siemens aumentó los pedidos sobre una base comparable (excluyendo la moneda efectos de conversión y cartera) del 6% hasta los 88.400 millones de euros (año fiscal 2024: 84.100 millones de euros).

Con 10.800 millones de euros, el flujo de caja libre total a nivel de Grupo de continuar y descontinuar. Las operaciones en el año fiscal 2025 también alcanzaron un nivel récord (año fiscal 2024: 9.500 millones de euros).

Por ello, las perspectivas para 2026 son muy ambiciosas. Siemens asume que el entorno económico global estabilizarse y que el crecimiento del PIB mundial se mantendrá cerca del nivel del año anterior. La compañía también anticipa que en el año fiscal 2026 los efectos negativos de las divisas cargan fuertemente las tasas de crecimiento nominal en volumen y ganancias para su industria negocios y ganancias por acción (EPS). Digital Industries espera para el año fiscal 2026 un crecimiento de ingresos comparable, neto de conversión de divisas y efectos de cartera: del 5% al 10% y un beneficio margen del 15 por ciento al 19 por ciento.

Smart Infrastructure espera para el año fiscal 2026 un crecimiento de ingresos comparable del 6% al 9% y un margen de beneficio del 18% al 19%. Mobility espera para el año fiscal 2026 un crecimiento de ingresos comparable del 8% al 10% y un margen de beneficio al 10%.

