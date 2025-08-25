El robot-gallina es valenciano Gallinet se convierte en protagonista de los ARME Awards, unos pioneros premios de robótica en los que triunfan dos empresas de Valencia y Castellón

Nacho Ortega Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 00:11

«Más que un robot, es un nuevo miembro del corral». Gallinet, un robot autónomo con raíces valencianas creado por Alejandro García, se convirtió en uno de los protagonistas de la primera edición de los ARME Awards. Este ingenio robótico, originario de Castellón de la Plana, esta diseñado para transformar el bienestar de los pollos en granjas y dar soluciones de una forma nunca antes vista. Su función principal es recorrer de forma independiente los espacios de las granjas, moviéndose para incentivar el movimiento natural de las aves y supervisando de manera constante el entorno para garantizar condiciones óptimas.

Así es: es un robot que se mueve solo dentro de las granjas. Anima a los pollos a moverse de forma natural y vigila el ambiente para asegurar que todo esté en orden. «Gallinet es un robot autónomo que estimula el movimiento natural de las aves y además mide parámetros en tiempo real como la temperatura, la humedad y los gases en el ambiente», explica su creador. «Es como tener un sensor ambiental y un entrenador todo en uno. Mejora la productividad de las granjas y el bienestar animal», destaca Alejandro García. «Con Gallinet, los productores reducen la mortalidad, mejoran la eficiencia de sus granjas y las consiguen digitalizar, incluso las más rurales. Queremos llevar a la robótica más allá de la industria, al campo como una herramienta útil, accesible y sostenible, ya que creo que es un sector con mucha necesidad de digitalización», concluye.

Este enfoque no solo mejora la calidad de vida de los animales, sino que también introduce la eficiencia y la precisión de la robótica en un sector tradicional, marcando un hito en la aplicación de la inteligencia artificial para fines de sostenibilidad y ética animal.

Los premiados

El pasado 26 de junio se dieron los premios en una gala única dedicada a reconocer el talento, la innovación y el impacto de la robótica móvil en España y aunque Gallinet no ganó un premio, sí que se ganó el reconocimiento de todos los presentes en la imponente Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Los ARME Awards, una iniciativa de la Asociación de Robótica Móvil Española (ARME), fueron establecidos con un ambicioso propósito: posicionar a España como un referente mundial en la robótica móvil y fortalecer la competitividad de su sector tecnológico.

Con más de 250 asistentes —incluidos varios robots—, esta cita se convirtió en un punto de inflexión para la comunidad, marcando el nacimiento de unos premios concebidos como un motor de visibilidad, impulso y unión. Durante la noche, la robótica no solo fue protagonista sobre el escenario, sino también en el propio desarrollo del evento, con robots camareros de Deliverance Enterprises️, vgilancia autónoma de STAR ROBOTICS o un humanoide traído por investigadores de la Universidad de León.

Los ganadores de los ARME Awards 2025 fueron:

- AccessRobots (Madrid): asistente autónomo para aeropuertos

- Agrin'Pulse (Lleida): tractor compacto autónomo

- TopoScan (Castellón): robot de inspección subacuática

- Muvadrones (Valencia): sistema solar de drones con inteligencia artificial

Estos galardones buscan identificar y reconocer el talento detrás de soluciones robóticas disruptivas, aplicables a campos tan diversos y cruciales como aeropuertos, la aeronáutica, la agricultura, la construcción y el sector energético.

Los finalistas seleccionados se dividen en cuatro grandes categorías, con el ganador en negrita:

1. Aeropuertos, aeroespacial y aeronáutica

◦ ACCESSROBOTS (Aeropuertos): Un robot que ayuda a personas con discapacidad en los aeropuertos. Les guía hasta su puerta de embarque de forma segura y sin necesidad de ayuda humana. También lleva su equipaje y se puede pedir desde una app muy fácil de usar. Procedente de MADRID.

◦ Manipulación Robótica Flexible (Aeronáutica): Un sistema con un robot móvil y un robot colaborativo que ayuda a montar piezas en los aviones, incluso en zonas complicadas. Asiste a los operarios, haciéndoles el trabajo más cómodo y seguro. Procedente de SEVILLA.

2. Agricultura, ganadería y alimentación

◦ Agrin'Pulse (Agricultura): Un tractor pequeño y sin conductor que ayuda a los agricultores a trabajar el campo con tecnología avanzada. Es fácil de usar y compatible con otras herramientas y aperos que ya tengan. Procedente de LLEIDA.

◦ Gallinet (Granjas de pollos): Un robot que se mueve solo dentro de las granjas. Anima a los pollos a moverse de forma natural y vigila el ambiente para asegurar que todo esté en buenas condiciones. Así mejora su bienestar. Procedente de CASTELLÓN DE LA PLANA.

3. Construcción e infraestructuras

◦ TopoScan: (Inspección subterránea): Un pequeño submarino que se mueve solo y crea mapas en 3D de sitios bajo el agua, como alcantarillas o cuevas. Sirve para comprobar que todo esté bien o detectar posibles peligros. Podría ser de gran utilidad para ciudades costeras con sistema de drenaje pluvial y alcantarillado antiguo ya que necesitan inspeccionar regularmente sus túneles para detectar daños estructurales, bloqueos o riesgos de colapso. El robot se mueve solo y crea mapas 3D del interior evitando riesgos para trabajadores y facilita el mantenimiento de la infraestructura. Procedente de CASTELLÓN.

◦ Iberus (Construcción y rescate): Un robot que explora túneles, canales y otros lugares peligrosos. Funciona con inteligencia artificial y puede detectar problemas o ayudar en rescates sin poner en riesgo a las personas. En caso de un derrumbe en un túnel, se envía este robot explora el área, detecta obstáculos o personas atrapadas y crea un mapa del entorno. Así, los equipos de rescate pueden actuar rápido y sin exponerse al peligro. Procedente de CASTELLÓN.

4. Energía

◦ Muvadrones (Energía solar): Un servicio con drones que revisan paneles solares desde el aire. Gracias a cámaras térmicas e inteligencia artificial, encuentran fallos automáticamente y en muy poco tiempo. Procedente de VALENCIA.

◦ Plataforma Insaion: Es como un traductor para robots: recoge lo que sienten sus sensores y lo convierte en información fácil de entender. Así se pueden cuidar mejor, arreglar antes y trabajar de forma más eficiente. Por ejemplo, en una central nuclear, esta herramienta puede ayudar a vigilar a los robots que inspeccionan zonas peligrosas. Si uno empieza a moverse de forma extraña o detecta una temperatura inusual, la plataforma avisa enseguida. Así se actúa rápido y se aumenta la seguridad. Procedente de: CAPELLADES Y TARRASA (BARCELONA)