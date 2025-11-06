La valenciana Ribera Salud, con vía libre para comprar el grupo HCB por 120 millones

El grupo sanitario Ribera Salud, con sede en la avenida de las Cortes Valencianas, ha sido seleccionado como finalista en exclusiva del proceso de ... venta del grupo HCB Hospitales, una de las principales redes privadas de la provincia de Alicante. La compañía ha confirmado su interés en adquirir el grupo —propietario del Hospital Clínica Benidorm y del HCB Dénia— en el marco de un proceso estructurado de venta en el que han participado los principales operadores sanitarios del país.

Según ha comunicado Ribera, la operación supondría una importante adquisición estratégica que reforzará su presencia en la provincia, donde ya gestiona el Hospital Universitario del Vinalopó y varios centros de Atención Primaria. El grupo HCB, fundado en 1986 por la familia Paz Figueroa, es referente en la atención sanitaria a pacientes internacionales en la Costa Blanca y cuenta actualmente con dos hospitales, tres centros médicos y dos centros de diagnóstico, además de más de 500 empleados de distintas nacionalidades.

De acuerdo con lo avanzado por el periódico El Confidencial, la operación estará valorada en torno a los 120 millones de euros y situaría a Ribera por delante de otros competidores como Vithas, que también había mostrado interés por el grupo alicantino.

Por su parte, el grupo Ribera ha señalado que esta adquisición responde a su plan estratégico de desarrollo y crecimiento, impulsado por su accionista mayoritario, el grupo francés Vivalto Santé, uno de los principales operadores sanitarios europeos. En los últimos meses, Ribera ha intensificado su política de expansión internacional, con la compra de varios centros en Europa Central: el centro quirúrgico Medican y la clínica PneumoAlergoCentrum (PAC) en Eslovaquia, así como la clínica Multimed en Polonia.

En España, la compañía ha seguido ampliando su red con la inauguración del bloque quirúrgico del Centro Médico Ribera Assistens en A Coruña y la reciente apertura de la Clínica Ribera Mestalla en Valencia, un centro especializado en traumatología, cardiología y fisioterapia con una inversión de 700.000 euros.

Ribera es actualmente el segundo grupo de salud español, proveedor de servicios públicos y privados, con más de 9.000 profesionales y 26 años de experiencia en la gestión de hospitales y proyectos sanitarios en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.