Imagen de archivo de un centro hospitalario de Ribera Salud LP

La valenciana Ribera Salud, con vía libre para comprar el grupo HCB por 120 millones

La compañía negocia como finalista en exclusiva la adquisición de Hospital Clínica Benidorm para consolidar su expansión tras imponerse a competidores como Vithas

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:46

El grupo sanitario Ribera Salud, con sede en la avenida de las Cortes Valencianas, ha sido seleccionado como finalista en exclusiva del proceso de ... venta del grupo HCB Hospitales, una de las principales redes privadas de la provincia de Alicante. La compañía ha confirmado su interés en adquirir el grupo —propietario del Hospital Clínica Benidorm y del HCB Dénia— en el marco de un proceso estructurado de venta en el que han participado los principales operadores sanitarios del país.

