El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, EFE

Repsol remonta tras el apagón pero gana un 34% menos hasta septiembre

Duplica su beneficio en el tercer trimestre el el que gana casi tanto como en los seis meses anteriores

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:39

Las cuentas de Repsol remontan en el tercer trimestre tras el impacto del apagón. Solo entre los meses de julio y septiembre, la energética duplicó ... sus beneficios hasta 574 millones, casi tanto como en el primer semestre gracias a la «normalización» de la actividad de sus refinerías en España y Portugal.

