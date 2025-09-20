Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Repsol lanza descuentos de hasta 40 céntimos por litro en gasolina, diésel, GLP y en recarga eléctrica

Hasta el próximo 9 de noviembre y para quienes utilicen Waylet

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:22

Repsol ha lanzado una nueva campaña de ahorro para sus clientes. Hasta el próximo 9 de noviembre, quienes utilicen Waylet, la aplicación de la compañía, podrán duplicar sus descuentos al repostar o recargar su vehículo en las estaciones de servicio del grupo Repsol.

Gracias a esta iniciativa, los clientes particulares podrán acumular ahorros de entre 10 y 40 céntimos de euro por litro en carburante, así como hasta el 100% del importe de la recarga eléctrica en saldo Waylet, en función de las energías que tengan contratadas (electricidad, gas, solar, entre otras).

La promoción se aplica a toda la oferta de movilidad disponible en las estaciones de servicio de Repsol, que incluye carburantes tradicionales, Diésel Nexa 100% renovable, AutoGas (GLP), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL) y puntos de recarga eléctrica, tanto en estaciones de servicio como en vía pública.

Además, quienes contraten el servicio de suscripción Repsol Klin o compren un lavado con la aplicación también recibirán el doble de porcentaje en saldo Waylet, en función de los Planes Energías que tengan contratados. Esta ventaja se suma a los beneficios ya disponibles en carburante y recarga eléctrica, ampliando así las oportunidades de ahorro para los clientes.

