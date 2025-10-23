Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox
El CEO de MasOrange, Meinrad Spenger. EFE

Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo

La compañía fruto de la fusión de Orange y MásMóvil ha elevado un 3,7% su facturación hasta septiembre, mientras que la del grupo se estanca

Edurne Martínez
José A. González

Edurne Martínez y José A. González

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:29

Comenta

«Confiamos en poder llevar a cabo la posible adquisición de MasOrange sin afectar a la rentabilidad para el accionista». La frase del director financiero ... del grupo Orange, Laurent Martínez, en la conferencia de analistas de este jueves confirma la insistencia del grupo por hacerse por la filial española fruto de la fusión de Orange y MásMóvil en marzo de 2024. En su intervención, Martínez aseguró que la compañía puede asumir la compra del 50% que no posee de MasOrange -además de mencionar también la adquisición de Altice, matriz de SFR, el segundo operador francés- sin tocar el dividendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  5. 5 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  6. 6 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  7. 7

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»
  8. 8

    Ribó tampoco declarará ante el juez: se ha personado y ha pedido un aplazamiento
  9. 9

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  10. 10 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo

Orange confirma que la compra del 50% de MasOrange en España no afectaría al dividendo