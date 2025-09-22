Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
Tren AVE estacionado en Atocha EP

La liberalización abarata los billetes de tren pero castiga a Renfe, Iryo y Ouigo con pérdidas millonarias

Entre las tres empresas suman pérdidas acumuladas de 1.203,5 millones desde 2020

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:50

El tren registró en 49 millones de viajeros en 2024, un 42% más que antes de la liberalización, con un ahorro para el bolsillo de ... los viajeros de 431,3 millones de euros respecto a 2019 pero una onerosa factura para las empresas del sector, según el informe de la liberación que ha difundido este lunes la CNMC. Además, la liberación ha generado un trasvase de viajeros del avión (0,9 millones de pasajeros) y de la carretera (3,7 millones) al tren, con un ahorro estimado de 171,8 millones en costes externos (menos polución, emisiones, accidentes, congestión y ruido).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  4. 4 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  7. 7

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 El precio de la luz deja hoy lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos
  10. 10 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La liberalización abarata los billetes de tren pero castiga a Renfe, Iryo y Ouigo con pérdidas millonarias

La liberalización abarata los billetes de tren pero castiga a Renfe, Iryo y Ouigo con pérdidas millonarias