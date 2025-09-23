Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente de Femeval, Vicente Lafuente. Irene Marsilla.

Lafuente se presentará como candidato a la CEV tras la renuncia de Navarro: «Este paso es fruto de la confianza, el diálogo y la lealtad»

El actual vicepresidente de la patronal valenciana tratará de recabar los avales necesarios para poder postularse

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:43

El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y actual vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha confirmado ... los rumores que venían sonando durante los últimos días y se presentará como candidato a dirigir la patronal valenciana después de la renuncia a la reelección del actual presidente, Salvador Navarro, que este martes ha dado un paso al lado.

