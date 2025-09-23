Lafuente se presentará como candidato a la CEV tras la renuncia de Navarro: «Este paso es fruto de la confianza, el diálogo y la lealtad»

El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y actual vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha confirmado ... los rumores que venían sonando durante los últimos días y se presentará como candidato a dirigir la patronal valenciana después de la renuncia a la reelección del actual presidente, Salvador Navarro, que este martes ha dado un paso al lado.

Así lo ha confirmado en un comunicado en el que ha agradecido a Navarro el gesto para evitar una lucha electoral entre ambos y en el que ha expresado que afronta la decisión «con ilusión, responsabilidad y respeto a la institución». El siguiente paso será recabar los avales necesarios para presentar su candidatura antes del 22 de octubre.

«Este paso es fruto de la confianza, el diálogo, la lealtad, unidad y el consenso mantenido entre ambos para que la CEV siga siendo el espacio de representación y defensa de las inquietudes del empresariado de Alicante, Castellón y Valencia», ha mencionado Lafuente, que anoche mantuvo una conversación con Navarro para sellar la decisión.