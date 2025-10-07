Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sistema de inteligencia artificial Chat GPT. EFE.

La IA zarandea la seguridad y privacidad de las empresas: «Es el talón de Aquiles y el riesgo es bestial»

Expertos en el sector y la CEV advierten de los peligros de usar esta tecnología sin formación y sin control de los datos

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 16:28

El uso de la inteligencia artificial (IA) generativa por parte de los trabajadores y los controles de seguridad y privacidad de las empresas son dos ... cuestiones que avanzan a velocidades muy distintas. La primera lleva desde noviembre de 2022, momento en el que se lanzó y se popularizó Chat GPT, en sexta marcha y sin apenas indicios de ralentizarse, mientras que el segundo todavía no ha alcanzado la tercera. Un desfase que está zarandeando la protección de las compañías y que pone en riesgo la confidencialidad de los datos.

