Glovo vence a Just Eat y se libra de la demanda de 300 millones por competencia desleal

Victoria millonaria de Glovo. El Juzgado Mercantil 2 de Barcelona ha desestimado la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal, y por la ... que reclamaba un total de 295 millones de euros como compensación. La sentencia, conocida este jueves, reconoce que la compañía fundada por Óscar Pierre actuó dentro de la legalidad y que su servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales es un negocio innovador, tecnológicamente avanzado y que el marco laboral de su regulación resulta controvertido y obsoleto. Además, el texto judicial considera que Glovo respetaba la 'ley rider' y que el marco laboral es «obsoleto».

En su exposición de motivos, el juez señala que los modelos de negocio de Just Eat y de Glovo son diferentes, ya que, mientras que el primero dedica solo el 20 % de su negocio a las entregas a domicilio, en el caso de Glovo es el 80 %. Además, desestima las alegaciones de Just Eat, que, según su defensa, compite en desigualdad de condiciones porque Glovo tiene a sus repartidores como falsos autónomos y no por cuenta ajena, como sí hace su empresa, lo que sitúa a Just Eat en una situación de desventaja competitiva, al incurrir en gastos adicionales que Glovo no soporta.

La sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, reconoce el cambio de modelo laboral que introdujo en enero de 2025 Glovo y que finalizó el pasado día 30 de junio, cuando la firma asegura que toda la plantilla ha sido contratada. Según Just Eat, se trata de un «artificio cosmético» para sortear la ley. El juez, en el texto difundido hoy, recuerda que el Tribunal Supremo, en 2020, declaró la laboralidad del primer modelo de relación contractual que tenía la compañía, llamado Slot 1, y que estuvo vigente hasta 2018. Años más tarde, la firma de reparto de comida aprobó dos nuevos modelos —Slot 2 y Flex— que, en opinión del togado, «garantizan sobradamente la autonomía e independencia de los riders para configurar una relación jurídica autónoma».

Además, la sentencia recuerda que los juzgados de lo contencioso-administrativo han estimado todos los recursos de Glovo, entendiendo que la relación con los repartidores no era laboral respecto a los modelos Slot 2 y Flex. A este respecto, la resolución cuestiona los testimonios de las inspectoras de Trabajo que levantaron las actas de infracción de Glovo, quienes mostraron una «manifiesta hostilidad» hacia la empresa durante el interrogatorio y llegaron a referirse al abogado de la compañía como «el enemigo». Para el juez, Glovo «ha ido adaptándose progresivamente a las exigencias e imperativos legales que han experimentado intensas variaciones en los diez años transcurridos desde 2015», año en el que Glovo operaba con su primer modelo, el Slot 1. «No puede resultar sorprendente que, en este entorno de acentuada incertidumbre legal, Glovo optase por un marco laboral que minimizara los costes y favoreciera la viabilidad del negocio».

No obstante, diferentes decisiones judiciales han condenado a Glovo por la situación de sus trabajadores. La última llegó hace apenas unas semanas y que afectaba a más de 3.500 repartidores de Barcelona, y que obligaba a regularizar su situación y así las cotizaciones sociales de los empleados.

Durante el juicio celebrado el pasado mes de junio, Just Eat argumentó que los ahorros que consiguió Glovo con su operativa le permitió invertir recursos en la captación de mercado, pagando por costosos contratos de exclusividad con cadenas de restaurantes o a través de mayores promociones. El juez considera que eso no ha quedado «acreditado», igual que tampoco ha quedado claro en la inversión en publicidad entre 2021 y 2024.