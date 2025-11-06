Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola Reuters

Galán defenderá el papel de las inversiones en redes eléctricas y las renovables en la cumbre COP30 en Brasil

El presidente de Iberdrola es uno de los diez ejecutivos de otras multinacionales que participarán junto a más de 50 líderes mundiales en este foro internacional organizado por Lula da Silva

C. P. S.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, participará en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno que se celebra este jueves y viernes con ... motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) en la ciudad brasileña de Belém.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  3. 3

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  4. 4 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  7. 7

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  8. 8 El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Galán defenderá el papel de las inversiones en redes eléctricas y las renovables en la cumbre COP30 en Brasil

Galán defenderá el papel de las inversiones en redes eléctricas y las renovables en la cumbre COP30 en Brasil