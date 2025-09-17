Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fundación Eurocaja Rural lanza sus ayudas 'Workin 2025' para mejorar la vida de personas con discapacidad a través de la inserción laboral
EUROCAJA RURAL

Fundación Eurocaja Rural lanza sus ayudas 'Workin 2025' para mejorar la vida de personas con discapacidad a través de la inserción laboral

Fundación Eurocaja Rural pone en marcha una nueva edición de 'WORKIN', una convocatoria de ayudas para proyectos de integración laboral y formación para el empleo de personas con discapacidad que otorgará 10.000 euros a 10 proyectos distintos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:12

El proyecto 'WORKIN' busca fomentar iniciativas dirigidas al empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad y tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida y la integración social de este colectivo a través del empleo. Para ello, Fundación Eurocaja Rural seleccionará 10 proyectos de asociaciones y fundaciones del ámbito de los territorios en los que opera Eurocaja Rural.

Los programas propuestos deben desarrollarse con base en las siguientes líneas de actuación: Inserción Laboral de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y/o promoción del autoempleo; Formación para la Inserción Laboral, programas formativos para mejorar la empleabilidad de las personas de los colectivos referidos; y Formación e Inserción Laboral, iniciativas que combinen programas formativos con oportunidades de inserción laboral.

Los solicitantes pueden presentar un máximo de dos proyectos diferentes entre el 15 de septiembre y el 10 de noviembre a través de la web www.fundacioneurocajarural.es. Una vez evaluados por una Comisión de Valoración, se designarán los beneficiarios de la ayuda económica de 10.000 euros. Esta cuantía irá destinada a cubrir la totalidad o parte de los gastos generados en los proyectos seleccionados.

Los criterios de valoración para seleccionar los programas son los siguientes:

-Fijación de empleo para la inclusión social, mejora de la empleabilidad y las oportunidades de los colectivos.

-Derechos fundamentales de las personas.

-Proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades y la plena inclusión.

-Reducir barreras.

-Sostenibilidad.

-Relación en el entorno: incidencia del proyecto sobre el territorio.

-Formulación del proyecto de forma clara y completa.

-Grado de innovación.

-Metodología empleada.

-Impacto social de la iniciativa en las personas y en el entorno.

Desde su primera convocatoria en 2014, las ayudas 'WORKIN' han beneficiado a un total de 100 entidades de formación e inserción laboral para personas con discapacidad y más de 7.300 personas han sido beneficiadas de forma directa.

