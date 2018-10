Las 20 enseñanzas para la vida y la empresa de Juan Roig Juan Roig, en un momento de su intervención. / EFE El presidente de Mercadona anuncia que las ventas han crecido un 5% y repasa lo que para el es el 'Orgullo de ser empresario' ÁLVARO MOHORTE Valencia Lunes, 29 octubre 2018, 13:50

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha expuesto las razones por las que tener 'Orgullo de ser empresario', en su conferencia en el XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar. El empresario recordó los orígenes de su familia, la condición de 'porqueros' de sus padres o las grandes ideas de su hermano Paco Roig, del que recordó que ideó entrar en el negocio de los supermercados y el nombre de Mercadona, así como el trabajo de su hija Juana en el negocio 'online'. Agradeció la colaboración de sus Rafael Gómez, el único consejero de la empresa que no es de la familia, y su hermano Fernando.

Igualmente, repasó algunos de los fracasos de Mercadona, como la mala experiencia de vender fruta pelada, la caída de «querer vender sardinas como toallitas», entre otros. Además, adelantó que la compañía prevé cerrar el año con un aumento de ventas del 5% al 6%.

Su exposición se pude resumir en una serie de máximas y apreciaciones.

Orgullo de ser empresario

«Si como empresarios sólo quisiéramos maximizar beneficios, tendríamos que dedicarnos a la droga, que es donde se gana más dinero».

«Empresarios y empresarias… Hago la diferencia porque hay que decirlo… que sino te meten en la cárcel, y, a parte, porque hay que hacerlo».

«La mayoría de los empresarios somos gente muy maja, y hacemos cosas que no hacen los demás».

«El loco y el inteligente se parecen porque van contra corriente. La diferencia es que el loco no tiene razón y el inteligente, sí».

«Los empresarios somos como los elefantes: empezamos de pequeñitos y luego nos hacemos grandes».

«La mala imagen del empresario se debe a que hay algunos que han sido malos empresarios y porque no salimos: tenemos que salir del armario, cada uno en su ámbito.»

«No hay un libro que te diga como hacer una empresa. Cada empresario escribe su propio libro».

Enseñanzas para la vida y la empresa

«Primero hay que poner el calcetín y después el zapato. Por eso lo primero no es ganar dinero, sino satisfacer una necesidad».

«Un ser humano se compone de manos, cerebro y corazón. Las manos son el esfuerzo físico, el celebro es el esfuerzo mental y el corazón es la pasión».

«La palabras conmueven, el ejemplo arrastra».

«En la vida siempre tienes que dar para poder recibir. Lo aprendí de mi madre».

«Igual que las personas no viven sólo para comer, las empresas no sólo existen para ganar dinero. Pero las personas no pueden vivir sin comer ni las empresas, sin beneficios», citando 'Capitalismo consciente', de John Mackey y Raj Sisodia.

La política y Cataluña

«La economía va igual que el año pasado, pero los cambios en los elementos nos tienen 'acojonados'», en referencia a Cataluña.

«Cataluña es más rica que Andalucía porque hay más empresarios. Hay un ecosistema a favor del empresario, mientras que en Andalucía, no».

«Queremos que lo que pagamos en impuestos, el Estado nos lo devuelva en futuro».

«Entre Cataluña, Valencia, Murcia y Almería somos el 50% del PIB nacional y tenemos que unirnos. Eso no lo van a hacer los políticos, tenemos que hacerlo la sociedad civil».

Mercadona

«A los directivos los trato de 10 y les exijo de 14».

«Cuando alguien me dice que porqué me he equivocado en una decisión, me saco las llaves de la empresa y le digo, «¿Quieres llevarla tú?»

«Nuestra fruta y verdura era de calidad floja, porque no me dejar decir que era una… Por eso cambiamos.»

«Dije que no creía en el negocio 'on line', pero me he cambiado la chaqueta y hoy sí creo porque ganamos dinero».