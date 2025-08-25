Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desinfla para este martes: las horas prohibitivas para encender los electrodomésticos
Reuters

Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial

El multimillonario acusa a ambas compañías de perjudicar a su empresa en la tienda virtual del gigante de Cupertino

J. A. González

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:22

El empresario Elon Musk, a través de su compañía de inteligencia artificial xAI, presentó una demanda contra Apple y OpenAI en un tribunal federal ... de Texas. El escrito acusa a ambas compañías de coordinarse de manera ilegal para restringir la competencia en el mercado de la inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  3. 3 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  6. 6 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  9. 9 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  10. 10 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial

Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial