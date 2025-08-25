Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial

El empresario Elon Musk, a través de su compañía de inteligencia artificial xAI, presentó una demanda contra Apple y OpenAI en un tribunal federal ... de Texas. El escrito acusa a ambas compañías de coordinarse de manera ilegal para restringir la competencia en el mercado de la inteligencia artificial.

Musk ya había adelantado a inicios de este mes que consideraba iniciar acciones legales. En su red social X afirmó que Apple «está actuando de una forma que hace imposible que cualquier empresa de IA, salvo OpenAI, alcance el primer puesto en la App Store», según informó Reuters.

La querella fue presentada por X y xAI en Fort Worth, Texas. En ella se sostiene que la integración de OpenAI en el sistema operativo del iPhone reduce las alternativas para los usuarios y coloca a otros desarrolladores en desventaja. Los abogados de Musk señalaron que el acuerdo entre Apple y OpenAI convierte a ChatGPT en el único chatbot de inteligencia artificial con integración nativa en el iPhone.

«Apple y OpenAI han acaparado el mercado para mantener sus posiciones y limitar la competencia de actores emergentes como X y xAI», indica el documento, citado por Bloomberg.

El caso enfrenta a Musk, considerado la persona más rica del mundo, con Apple, una de las compañías más valiosas a nivel global. Tanto Apple como OpenAI declinaron hacer comentarios sobre la demanda.