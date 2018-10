El Corte Inglés ultima la venta de uno de sus centros comerciales en Valencia por 90 millones El centro comercial que se va a vender. / LP El local suma 7.000 m2 y la venta se enmarca dentro del proceso de desinversión de activos inmobiliarios no estratégicos EUROPA PRESS VALENCIA Jueves, 11 octubre 2018, 11:27

El Corte Inglés ultima la venta a Corpfin Real Estate de uno de sus cuatro centros comerciales en Valencia por unos 90 millones, han confirmado hoy a Efe fuentes conocedoras de la operación, que han apuntado que el grupo de distribución continuará operando el centro en régimen de alquiler.

Según la misma fuente, esta venta se enmarca dentro del proceso de desinversión de activos inmobiliarios no estratégicos iniciado por la compañía para recortar deuda y se suma a las llevadas a cabo recientemente en Bilbao y en la calle Princesa de Madrid.

El local de Valencia, situado en la calle Colón, 1, suma unos 7.000 metros cuadrados, según adelanta hoy Expansión, y pertenece a El Corte Inglés desde 2001, cuando compró las nueve tiendas que Marks & Spencer tenía en España.

Por otra parte, Merlin Properties ha reconocido hoy contactos con el Corte Inglés para la posible compra de activos logísticos u operaciones conjuntas en el ámbito logístico, aunque ha subrayado que se trata de «conversaciones muy preliminares» y que por ahora no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo al respecto.

El grupo de distribución ha explicado en varias ocasiones su intención de desprenderse de inmuebles logísticos no estratégicos y que el objetivo no es venderlos en bloque, si no cuando surjan buenas oportunidades y analizando activo por activo.