Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este sábado con la nueva tarifa: las horas más baratas para poner el aire acondicionado
Oficina de Correos EP

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico

El motivo estaría en el cambio de las normas aduaneras del país presidido por Donald Trump

EP

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:42

Correos suspenderá temporalmente la admisión de paquetes cuyo destino sea Estados Unidos o Puerto Rico y que tengan un valor comercial igual o inferior a ... 800 dólares (681,5 euros) desde el próximo lunes 25 de agosto por el fin del régimen de 'minimis'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  2. 2

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  3. 3 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  4. 4 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  5. 5 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  6. 6

    2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas
  7. 7 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  8. 8 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  9. 9 Estos son los catorce canales que Vodafone TV dejará de emitir el próximo mes de septiembre
  10. 10 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico

Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico