Consum alcanza los 2.731,6 millones de facturación tras crecer un 8,45% Juan Luis Durich / LP La cadena prevé cobrar un extra por la compra on line cuando suba su volumen ÁLVARO MOHORTE Valencia Martes, 7 mayo 2019, 11:44

La cooperativa de supermercados Consum cerró el pasado año con unas ventas de 2.731,6 millones de euros, un 8,45% más, según anunció en la presentación anual de resultados su director general Juan Luis Durich. El beneficio se situó en los 52,2 millones, tras aumentar un 1%, como resultado de las medidas tomadas para la mejora de la competitividad, la digitalización y por la generación de empleo.

El director general de Consum destacó que la venta on line se ha triplicado, aunque advirtió que está en un periodo inicial, ya que es una cantidad ínfima si se compara con la convencional. «No hay ninguna organización que supere el 2% de venta on line», recordó Durich.

La compañía plantea comprar a Dia, Eroski o Supersol grupos de tiendas concretas que les encaje

Además, advirtió que, tal y como está concebida, es deficitaria, ya que se hace desde las tiendas y es un 5% más cara que la que hace el cliente. De hecho, apuntó que si no se resuelve este problema, habrá que cobrar. «Si uno no hace la compra, lo tendrá que pagar», ya que la venta en autoservicio se inventó precisamente para ahorrar costes. «El día que la venta on line sea mucho más importante habrá que cobrar el servicio», reconoció el directivo.

Compra de nuevas tiendas

Respecto a las oportunidades de crecer por medio de la compra de tiendas de competidores en horas bajas, Durich señaló que más que estudiar la compra concreta de una cadena, están observando si surje una operación interesante. En todo caso, «la historia demuestra que cada vez el sector es mucho más exigente a la hora de tomar una decisión de esas características»: hay que tener en cuenta el porcentaje de adecuación del modelo de la cadena comprada tiene con la propia y eso «dificulta que cuadren operaciones», destacó. En todo caso, reconoció que «si ofrecen un grupo de tiendas que nos venga bien, no estamos cerrados a posibles operaciones».

Aún así no fue contundente, ya que en ocasiones, las otras cadenas venden lo que les sobra porque no es rentables, «y en eso no somos compradores. Hoy por hoy no hay nada concreto». Reconoce que Día, Caprabo (Eroski) o Supersol ofrecen, pero no hay nada concreto.

La empresa tiene previsto ampliar su red de forma orgánica con 44 establecimientos

De cara al crecimiento sin operaciones especiales, su opción es la de mancha de aceite, por necesitar unas plataformas muy desarrolladas para suministrar el producto. «Eso no quiere decir que no aprovechen oportunidades que surjan en Madrid, pero nos planteamos más profundizar en Cataluña o Andalucía.

A su vez, apuntó que el total de inversiones alcanzaron en 2018 los 149,3 millones de euros, un 30% más, destinadas a la apertura de 40 nuevos supermercados, -14 propios y 26 franquicias Charter-, a la mejora de la red comercial (con 32 reformas y 15 ampliaciones), a la adecuación de las instalaciones logísticas de Valencia (tanto en Silla como en Quart de Poblet), así como a procesos de innovación y digitalización.

Con estas aperturas, Consum cerró 2018 con una red de 730 establecimientos, 447 propios y 283 Charter (571.330 m² de sala de ventas), ubicados en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón. Para 2019 tiene previsto abrir 44 supermercados más: 15 propios y 29 Charter.

La Cooperativa mantiene el 6º puesto del ranking nacional de empresas de distribución, subiendo un 0,1% su cuota por superficie, hasta el 4,2% del mercado nacional, mientras que su cuota de mercado por ventas en su área de influencia se sitúa en el 15,2%, 1,9 puntos porcentuales más que el ejercicio anterior.

Empleo en la cooperativa

Consum creó 999 nuevos puestos de trabajo en 2018 hasta alcanzar una plantilla de 15.363 trabajadores, de los que el 72% son mujeres. El 95,5% de la plantilla disfruta de la condición de socio, fijo o socio en periodo de prueba. Los socios trabajadores son propietarios de la Cooperativa y están implicados en la gestión y en el reparto de beneficios, cuya cifra alcanzó los 28,4 millones de euros (2.092 € por socio).

Además, la actividad de Consum generó más de 35.700 puestos de trabajo indirectos, principalmente por el crecimiento de la red de franquicias Charter, los fabricantes de marca propia y las empresas de transporte, mantenimiento, limpieza, seguridad y servicio a domicilio.

En febrero de 2018, la Cooperativa aplicó un aumento salarial del 1,5% que afectó a 14.000 trabajadores, con una inversión de más de 4,5 millones de euros. Los ingresos medios del personal operativo socio ascienden a 1.531 € brutos mensuales. Además, en octubre de 2018 la Cooperativa puso en marcha su III Plan de Igualdad 2018-2022 con el compromiso de reducir un 20% la brecha salarial entre mujeres y hombres en los próximos 5 años. Las mujeres representan el 60% de la dirección de los supermercados y el 30% de los puestos ejecutivos y el pasado ejercicio 2 de cada 3 personas promocionadas en Consum fueron mujeres: 268 de los 416.