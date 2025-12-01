Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva de hoy domingo reparte más de 208.455 euros y deja más de 15 premios en España
Carlos Espeso

La 'cláusula Telefónica', una sanción por ERE para las grandes empresas

Afecta a compañías que superan ciertos umbrales de plantilla y porcentaje de trabajadores despedidos mayores de 50 años

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:38

Comenta

La llamada 'cláusula Telefónica' en los ERE es una penalización económica que obliga a las grandes empresas a pagar los costes de desempleo de ... sus trabajadores de más de 50 años, en lugar de trasladarlos a la Seguridad Social, como ocurría históricamente. Se creó precisamente para compensar al Estado tras los despidos masivos que Telefónica realizó en 2011, y de ahí que recibiera este nombre. Afecta a empresas que superan ciertos umbrales de plantilla y porcentaje de trabajadores despedidos mayores de 50 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  5. 5 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  8. 8

    Las quinielas de Pérez Llorca
  9. 9 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  10. 10 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La 'cláusula Telefónica', una sanción por ERE para las grandes empresas

La &#039;cláusula Telefónica&#039;, una sanción por ERE para las grandes empresas