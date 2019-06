Centene quiere que Ribera Salud mande en las UTE donde participa y diversifique Un profesional, disponiendo un quirófano para una simulación quirúrgica. / LP La firma entra en el negocio de las diálisis y en servicios tecnológicos, mientras quiere hacerse con el 100% del hospital de Torrejón y negocia con DKV adquirir el de Dénia ÁLVARO MOHORTE Valencia Miércoles, 5 junio 2019, 00:00

El afianzamiento de Centene como principal accionista de Ribera Salud quiere impulsar a la compañía sanitaria valenciana más allá de la gestión privada de instalaciones públicas. La adquisición de un 40% de la empresa al Sabadell, pone el 90% de la empresa con sede en la Comunitat en manos del fondo estadounidense y fuentes conocedoras del proceso destacan como es su impronta la que ha definido los últimos movimientos de la empresa y va a intensificarlos en el momento en el que cuente con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para hacer firme la compra.

La empresa modificó su objeto social en el mes de marzo pasado para incluir la «organización y prestación de la asistencia sanitaria primaria, tanto en régimen ambulatorio, como domiciliario y de urgencias», además de la asistencia «médico-quirúrgica y especializada, mediante la tenencia y explotación de edificaciones de todo tipo de aparatos». La razón es poner las condiciones para profundizar en la diversificación y la internacionalización.

Las negociaciones con la Generalitat por la amenaza de reversión de Dénia se prevén reanudar con la formación del nuevo Consell

Ayer mismo, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) incluía la escisión de Ribera Salud Tecnologías de la plataforma de compras y servicios B2B Salud. Con esta medida se ha separado la parte de servicios informáticos, investigación tecnológica, desarrollo de aplicaciones móviles (como las que tienen para el embarazo, encuestas de opinión, dejar de fumar...), big data o medicina predictiva. El objetivo es prestar servicios a terceros.

Del mismo modo, ya ha sido adjudicataria de uno de los lotes del concurso de diálisis de la sanidad púbica valenciana, concretamente en San Juan de Alicante. La instalación, de nueva construcción, abrió la semana pasada como Nefrosol Salud, resultado de la unión temporal de empresas al 50% con Qilpro Diálisis, que tenía el anterior contrato y ha renovado con su nuevo socio.

Por otra parte, con lo que ya tiene, la voluntad de la firma es convertir a Ribera Salud en socio mayoritario (si no único) de las tres adjudicaciones en las que no lo es, del total de seis en la que está presente. Así como es accionista al 100% de los departamentos de salud de Torrevieja y Vinalopó, cuyas adjudicaciones expiran en 2021 y 2025, no pasa lo mismo en Dénia y Torrejón (Madrid), así como en el Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid.

La expansión americana quedó en suspenso tras bloquearse la adjudicación que ganó en Colombia

En la primera de las tres, Ribera Salud tantea a DKV para comprar su 65%. La voluntad de salida de los alemanes es clave, aunque la amenaza de reversión que plantea la Generalitat (y que retomará al formar el nuevo Consell) antes de que expire la concesión en 2024 afecta al precio, según fuentes conocedoras del proceso. No es lo mismo estimar una indemnización que cinco años de explotación, si no se ejecutara.

En Torrejón, la empresa ya tiene el 90%, que recompró a Sanitas tras vendérselo en 2012, y está negociando la adquisición del otro 10% a Concessia (agrupación de diversas entidades financieras). Únicamente sobre el laboratorio madrileño no parece haber intención de alterar el statu quo (Ribera Salud, 45% y Unilabs, 55%), especialmente cuando se está pendiente de una nueva adjudicación.

Nuevos mercados

En el ámbito internacional, el hecho de elevar su participación hasta el 66% en Pro Diagnostic Group, su compañía de radio diagnóstico con 10 centros en Eslovaquia, se debe a la voluntad de usarla a partir de ahora como cabeza de puente para la expansión en el mercado centro europeo.

Distinta es la situación en Sudamérica. Aunque fue uno de los frentes abierto de forma más temprana, su desarrollo en ese mercado está en suspenso. Mantiene un 5% de la sociedad que agrupa los hospitales de Villa María del Triunfo y Callao en Perú, pero su presencia es testimonial y responde a la participación en 2014 en la asesoría para la puesta en marcha de dos policlínicos.

Más peculiar es el caso de Colombia, donde Ribera Salud llegó a ganar un concurso por 250 millones de euros para la gestión de una red sanitaria con socios locales. Un cambio de gobierno y la paulatina complicación del desarrollo del proyecto ha terminado por no materializarlo. En todo caso, siguen abierta a oportunidades en el cono sur.