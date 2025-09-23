El sexto hombre más rico del mundo abandona BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta Las acciones de la empresa china han registrado su mayor caída en tres semanas tras el adiós del inversor estadounidense

EP Martes, 23 de septiembre 2025, 00:57 Comenta Compartir

Warren Buffett se ha deshecho de su participación en BYD, el fabricante chino de vehículos eléctricos, y las acciones de la empresa han registrado su mayor caída en tres semanas, un 3,4% en el índice bursátil de Hong Kong. Berkshire Hathaway, la firma de inversión de Buffet, se ha desprendido de la totalidad de su participación en BYD, según un informe de la CNBC publicado el domingo, que también citaba a un portavoz de la empresa estadounidense confirmando la noticia.

La empresa de Buffett poseía las acciones desde hacía más de 15 años, habiendo comprado por primera vez 225 millones de acciones en septiembre de 2008. De hecho, la acción se revalorizó más de un 4.500% desde el día anterior a la primera compra, hace década y media, hasta el 31 de marzo de este año. Una declaración de Berkshire Hathaway Energy, la filial que poseía las acciones de BYD, indicaba que el valor de la inversión era cero a 31 de marzo, según recoge Bloomberg.

Warren Buffet es el sexto hombre más rico del mundo, con 147.000 millones de dólares, según la revista Forbes. Buffett dirige Berkshire Hathaway, propietaria de decenas de empresas, entre ellas la aseguradora Geico, el fabricante de baterías Duracell y la cadena de restaurantes Dairy Queen.

Conocido como el «Oráculo de Omaha», Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Hijo de un congresista estadounidense, compró acciones por primera vez a los 11 años y presentó su primera declaración de impuestos a los 13. Se jubilará como director ejecutivo a finales de 2025, pero seguirá siendo presidente. Ha prometido donar más del 99% de su patrimonio. Hasta la fecha, ha donado casi 65 mil millones de dólares, principalmente a través de la Fundación Gates y las fundaciones de sus hijos.

La inversión en BYD

Berkshire empezó a invertir en BYD después de que Charlie Munger, socio comercial de Buffett desde hace muchos años y que compró las acciones con Li Lu, presidente de Himalaya Capital, recomendara la inversión. «En la inversión en acciones, comprar y vender son prácticas normales», dijo Li Yunfei, director general de marca y relaciones públicas de BYD, en un post en la red social china Weibo el lunes. «Estamos agradecidos a Munger y Buffett por su reconocimiento a BYD, y por sus 17 años de inversión, apoyo y compañía», ha añadido.

Berkshire empezó a deshacerse de su participación a mediados de 2022, y la participación cayó por debajo del 5% el año pasado. Al superar ese umbral, la empresa estadounidense dejó de estar obligada por la Bolsa de Hong Kong a revelar futuras ventas.

Temas

Coches eléctricos