La responsable de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera. EFE

Bruselas acepta los compromisos de Microsoft en materia de Competencia sobre la plataforma Teams

La compañía se compromete a resolver las preocupaciones de la Comisión Europea para evitar una multa millonaria por aprovecharse de su «posición dominante»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:30

La Comisión Europea y Microsoft han enterrado el hacha de guerra en relación a las preocupaciones de la institución comunitaria sobre la plataforma Teams. El ... Ejecutivo comunitario ha aceptado este viernes los compromisos de la empresa tecnológica en torno a esta popular plataforma de trabajo colaborativo y que serán «legalmente vinculantes» para Microsoft, que evita así una multa millonaria. Las preocupaciones de Bruselas tenían que ver con la vinculación de Teams al resto de aplicaciones de la compañía -Word, Excel, Power Point...-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

