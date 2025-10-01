Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del FIFA (ahora EA Sports FC), juego de EA Sports. EA Sports

Arabia Saudí y el yerno de Trump compran EA Sports, creador del FIFA o Los Sims, por 55.000 millones de dólares

Se espera que la transacción realizada por el fondo soberano saudita y otras dos empresas de inversión estaudounidenses se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2027

Redacción

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:29

Electronic Arts, líder mundial en entretenimiento interactivo, ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para ser adquirida por un consorcio de inversores compuesto por ... PIF (el fondo soberano de Arabia Saudí), Silver Lake y Affinity Partners en una transacción íntegramente en efectivo que valora a EA en aproximadamente 55 000 millones de dólares.

