Electronic Arts, líder mundial en entretenimiento interactivo, ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para ser adquirida por un consorcio de inversores compuesto por ... PIF (el fondo soberano de Arabia Saudí), Silver Lake y Affinity Partners en una transacción íntegramente en efectivo que valora a EA en aproximadamente 55 000 millones de dólares.

EA Sports desarrolla y publica videojuegos deportivos como la serie EA SPORTS FC (fútbol, siempre conocido como el FIFA), NBA Live (baloncesto), Madden NFL (fútbol americano), NHL (hockey sobre hielo), UFC (artes marciales mixtas), y la franquicia de carreras de Fórmula 1, F1.

Además de sus juegos deportivos, EA es conocida por otras sagas populares, como Battlefield, Need for Speed, Los Sims, Mass Effect, Dragon Age, Star Wars o Apex Legends.

«PIF, Silver Lake y Affinity Partners aportan una profunda experiencia en el sector, capital comprometido y carteras globales con redes en juegos, entretenimiento y deportes que ofrecen posibilidades únicas para que EA combine experiencias físicas y digitales, mejore la participación de los fanáticos y cree nuevas oportunidades de crecimiento», explican desde el fondo soberano saudía en el comunicado en el que han anunciado la operación.

Quiénes son los compradores

PIF es uno de los fondos de inversión con mayor capital del planeta, ya que cuenta con 925.000 millones de dólares en activos, controlados por eEl príncipe heredero Mohammed bin Salman. Un fondo soberano es un fondo de inversión de propiedad estatal que gestiona grandes cantidades de dinero, provenientes de ingresos excedentes como los de recursos naturales o superávits comerciales, con el fin de estabilizar la economía, generar riqueza para futuras generaciones, y financiar proyectos de infraestructura o desarrollo a largo plazo. Estos fondos invierten en una amplia gama de activos financieros a nivel nacional e internacional, como acciones, bonos o bienes raíces, buscando rentabilidad y crecimiento del capital para el país.

Silver Lake es una firma global de capital privado enfocada en invertir en tecnología y empresas con gran potencial tecnológico, aportando capital y experiencia estratégica para impulsar su crecimiento y alcanzar una rentabilidad financiera superior. Fundada en 1999 y con sedes en EE. UU., Europa y Asia, la empresa busca tener un impacto duradero en la industria y la sociedad.

Affinity Partners es otra firma de inversión fundada en 2021 en Miami por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Con apenas 30 personas, gestionan más de 5.400 millones de dólares. PIF invirtió 2.000 millones en la empresa y parte de ese dinero se invirtió empresas emergentes de tecnología en Israel, según reveló The Wall Street Journal.

Fechas de la operación

Aunque la operación se ha anunciado a finales de septiembre, se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2027 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas y la aprobación de los accionistas de EA. «Esta transacción posiciona a EA para impulsar la innovación y el crecimiento y construir el futuro del entretenimiento», concluyen desde PIF.