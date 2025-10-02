Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del jueves toca en cuatro capitales de provincia y otras diez localidades
Empresario mexicano Carlos Slim. AFP

América Móvil y Entel preparan oferta conjunta para comprar la filial chilena de Telefónica

El plan contempla que ClaroVTR se quede con la telefonía móvil y Entel con la fija, en una operación marcada por la presión regulatoria

EP

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El grupo mexicano de telecomunicaciones América Móvil, perteneciente al empresario Carlos Slim, y la chilena Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) trabajan en la presentación de una oferta conjunta para adquirir la filial chilena de Telefónica.

De esta manera, el negocio de telefonía móvil de Telefónica Chile quedaría en manos de América Móvil, que ya opera en este país a través de ClaroVTR, mientras que Entel estaría interesada en el segmento de telefonía fija, según fuentes familiarizadas con este asunto citadas por 'Bloomberg'.

Esta oferta conjunta tiene lugar en medio de especulaciones de que el regulador está bloqueando algunas adquisiciones en el sector debido a preocupaciones relacionadas con antimonopolio.

En concreto, Movistar tenía el 23,2% del mercado en junio, según los últimos datos recogidos por el regulador, Entel contaba con el 33,2% y Claro con el 20,9%.

La venta forma parte del plan del presidente de Telefónica, Marc Murtra, de desinvertir en mercados no estratégicos como parte de una amplia revisión puesta en marcha desde su llegada a la empresa en el mes de enero de este año. Hasta ahora, la firma ha anunciado la venta de sus filiales en Perú, Ecuador, Uruguay, Colombia y Argentina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  3. 3 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  4. 4 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  5. 5 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  6. 6 La última imagen de Bea
  7. 7

    Disney busca trabajadores en Valencia
  8. 8 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  9. 9 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  10. 10

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias América Móvil y Entel preparan oferta conjunta para comprar la filial chilena de Telefónica

América Móvil y Entel preparan oferta conjunta para comprar la filial chilena de Telefónica