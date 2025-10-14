Amancio Ortega compra un centro logístico alquilado a Amazon en Reino Unido por 92 millones Se trata de una nave logística con una superficie de casi 80.000 metros cuadrados

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea, continúa con sus inversiones inmobiliarias en Reino Unido tras comprar un centro logístico alquilado a Amazon por un importe de 81 millones de libras (92 millones de euros).

En concreto, se trata de una nave logística con una superficie de casi 80.000 metros cuadrados, propiedad de PLP ubicada en Knowsley, a unos 13 kilómetros del puerto de Liverpool.

El acuerdo entre ambas partes es una de las mayores transacciones industriales en el Noroeste del país este año y refleja un rendimiento inicial neto del 5%, según informa 'Place North West'.

Esta operación se produce justo después de que la semana pasada Pontegadea cerrara la adquisición del Sabadell Financial Center, inmueble en el que se ubican las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros).

La compra en Reino Unido y Miami se suman a la reciente adquisición de un hotel en París por 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles. El hotel está localizado en un edificio histórico en el centro de la capital gala, y fue adquirido por Derby Hoteles en 2007 por 75 millones de euros.

A primeros del mes de septiembre, también adquirió el hotel de cuatro estrellas Avani Museum Quarter Amsterdam a Minor, antigua NH Hoteles, por valor de 85 millones de euros.

Además, el vehículo inversor de Ortega cerró recientemente la compra de un edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta, a Blackstone por 284 millones de dólares (250 millones de euros), lo que la convertiría en la mayor adquisición de Ortega en España desde la compra de la Torre Foster de Madrid en 2016 por 490 millones.

Pontegadea cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales -principalmente oficinas- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

Al margen de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.

El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

En concreto, Ortega ingresará este año 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía (la mitad ya lo ha cobrado el pasado mes de mayo), por encima de los 2.845 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado, cuando disparó la retribución un 28%.

De este modo, el fundador de Inditex posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.