El rey Felipe VI, junto a Emi Boix. LP

La empresa familiar valenciana reivindica su papel vertebrador de la economía frente a Felipe VI

La presidenta del Ivefa regala un ejemplar del libro 'Los tres escalones' al Rey en el congreso nacional que se celebra en Burgos

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 01:08

La presidenta del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa), Emi Boix, ha asistido junto al director de Ivefa, Juan Bolos, al ... XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se está celebrando durante esta semana en Burgos. Allí, Boix ha reivindicado el papel vertebrador de la empresa familiar para la economía valenciana y ha regalado un ejemplar del libro 'Los tres escalones', que repasa los 28 años de historia de la entidad al rey Felipe VI.

