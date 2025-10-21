La empresa familiar valenciana reivindica su papel vertebrador de la economía frente a Felipe VI

La presidenta del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa), Emi Boix, ha asistido junto al director de Ivefa, Juan Bolos, al ... XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se está celebrando durante esta semana en Burgos. Allí, Boix ha reivindicado el papel vertebrador de la empresa familiar para la economía valenciana y ha regalado un ejemplar del libro 'Los tres escalones', que repasa los 28 años de historia de la entidad al rey Felipe VI.

Emi Boix ha destacado «la importancia de seguir reforzando el papel de la empresa familiar como eje vertebrador del tejido económico y generador de empleo sin perder de vista los valores, el origen y la visión de futuro que define a estas compañías».

Durante el congreso, Boix también tuvo la oportunidad de entregar personalmente al Rey Felipe VI, un ejemplar del libro 'Los tres escalones', editado por Ivefa y presentado hace unas semanas en Valencia. El libro rinde homenaje a los empresarias y empresarios familiares y narra los 28 años de la institución.

Además, la presidenta de Ivefa también pudo conversar con el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) Ignacio Rivera y con su director general José Luis Blanco, con los que compartió impresiones sobre los retos y objetivos de la empresa familiar valenciana.

Bajo el lema 'Origen y destino', el Congreso ha reunido a más de 600 empresarios familiares de toda España para reflexionar sobre la responsabilidad de las empresas familiares en el desarrollo económico y social del país.