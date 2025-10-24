Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
Central nuclear de Almaraz EFE

Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz

El documento, en cualquier caso, no supone en la práctica ningún inicio de un avance formal, defienden desde el Ministerio para la Transición Ecológica

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:02

Comenta

Iberdrola, Endesa y Naturgy, han notificado al Gobierno su intención de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. A través de una ... carta conjunta dirigida a la ministra Sara Aagesen, las eléctricas propietarias han comunicado su «disposición» para ampliar el calendario de cierre de la planta extremeña, según han confirmado a este medio fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  3. 3 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  4. 4

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  5. 5 A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
  6. 6 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  7. 7

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  8. 8 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana
  9. 9 El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»
  10. 10 Alerta alimentaria en la Comunitat Valenciana por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz

Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz