Urbanización de Santa Bárbara en Rocafort. Damián Torres

Dos municipios valencianos se sitúan entre los más ricos de España

Una localidad de Alicante y una de Valencia, entre las 25 con mayor renta bruta media declarada

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:04

Dos localidades de la Comunitat Valenciana se han situado entre las 25 más ricas de España, según la última estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes publicada por la Agencia Tributaria.

Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2023, por quinto año consecutivo, como el municipio de España de mayor renta bruta media declarada, con 88.011 euros. En el segundo lugar se coloca Boadilla del Monte (Madrid), con una renta bruta media de 70.869 euros y en la tercera posición, Sant Just Desvern (Barcelona), con 67.265 euros.

Hay que bajar hasta los puestos 8 y 17 para encontrar a los municipios de la Comunitat Valenciana más ricos. Se trata de Aigües y Rocafort. Ninguno más entre los 25 primeros.

Así, Aigües, en la provincia de Alicante, se posiciona como el municipio valenciano con mayor renta bruta media declarada en el año 2023 con 60.883 euros (8º en el ranking nacional). Se trata de una pequeña localidad de sólo 1.189 habitantes donde se realizaron 492 declaraciones. La población ha crecido en Aigües a un ritmo relativamente alto en las últimas décadas, por la construcción de nuevos chalets y urbanizaciones que atraen a ciudadanos extranjeros, sobre todo jubilados europeos.

El segundo municipio que ha conseguido colarse entre los 25 primeros es Rocafort. Esta localidad de la provincia de Valencia (7.753 habitantes y 4.026 declaraciones presentadas) es ya habitual en el listado de municipios más ricos de España. En 2023, la renta bruta media declarada fue de 55.901 euros, lo que lo sitúa en el puesto 17 del ranking nacional.

Los más ricos de la Comunitat

1. Aigües (Alicante): 60.883 euros (renta bruta media declarada en 2023).

2. Rocafort (Valencia): 55.901 euros.

3. Corbera (Valencia): 52.160 euros.

4. Godella (Valencia): 45.318 euros.

5. Bétera (Valencia): 43.485 euros.

6. Benicàssim (Castellón): 43.416 euros.

7. San Antonio de Benagéber (valencia): 43.093 euros

8. l'Eliana (Valencia): 42.759 euros.

9. Alboraia (valencia): 37.142 euros.

10. Puçol (Valencia): 36.364 euros.

Los más ricos de España

La Estadística de los declarantes del IRPF por municipios es una operación llevada a cabo por Hacienda que ofrece una perspectiva integral de la renta personal bruta de las personas declarantes; así como una estimación de la renta disponible, descontando la cuota líquida resultante del impuesto y las cotizaciones sociales y derechos pasivos a cargo de la persona trabajadora consignados en su declaración.

