Dircom CVM y la UCAM analizan el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación estratégica

Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia y la Universidad Católica de Murcia han celebrado la jornada «Inteligencia artificial con propósito», la primera colaboración entre ambas entidades, que ha reunido a profesionales, directivos y estudiantes para reflexionar sobre el papel de la IA en la función del dircom y en los nuevos modelos de comunicación.

La sesión ha sido inaugurada por Pablo Salvador Blesa, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCAM, quien ha destacado la importancia de este encuentro: «La Inteligencia Artificial ha supuesto una revolución en el entorno universitario. Hoy es imprescindible una doble vía formativa: por un lado, capacitar al personal docente para utilizarla como herramienta que mejore su labor y, por otro, preparar a los estudiantes para un mercado laboral que ya demanda competencias digitales avanzadas y un uso responsable de estas tecnologías».

Por su parte, Esther Castellano, presidenta de Dircom CVM, ha subrayado el valor de esta alianza: «Esta jornada ha cumplido dos de los compromisos que nos marcamos como candidatura: impulsar Murcia poniendo en valor el ecosistema profesional que existe en la región, y estrechar la colaboración con las universidades, porque el diálogo entre el entorno universitario y el sector de la comunicación es imprescindible, hablamos de talento joven, de los futuros directores y directoras de comunicación que son los que van a liderar el impacto, la ética y la estrategia de esta profesión»

Castellano ha recordado también el propósito de Dircom de reforzar el valor de los profesionales de la comunicación: «Hemos lanzado la campaña #YoSoyDircom para visibilizar nuestro trabajo y reivindicar nuestra función estratégica. Estamos en un momento de transformación profunda y es esencial que la sociedad conozca el impacto real que tiene la comunicación en la reputación, la toma de decisiones y el propósito de las organizaciones».

La ponencia principal ha corrido a cargo de José Saldaña, experto en inteligencia artificial, quien ha analizado las principales tendencias tecnológicas aplicadas a la comunicación. Saldaña ha afirmado que «La inteligencia artificial ha multiplicado nuestra capacidad de análisis y producción y esto, a su vez, también nos obliga a tener un criterio más exigente y responsable. La IA no sustituye al dircom: le da superpoderes. El valor sigue estando en la mirada humana, en el juicio profesional y en la estrategia»

La jornada ha continuado con una entrevista entre Castellano y Guillermo Bosovsky, consultor en comunicación estratégica, que ha profundizado en el impacto de la IA en los procesos de planificación y en la construcción de reputación. Bosovsky ha señalado: «En las empresas e instituciones estamos viviendo dos grandes revoluciones: la de la inteligencia artificial y la de la inteligencia colaborativa. Hoy en día, en los proyectos y estrategias, es necesario combinar ambas, con un criterio que podemos denominar «inteligencia aumentada». Esto implica incorporar la inteligencia artificial sin renunciar a la inteligencia humana. ¿Por qué es más importante que nunca escuchar la voz de los públicos? Para poder empatizar con ellos, aprovechar su inteligencia e involucrarlos en el éxito de los proyectos. En la comunicación es necesario abrir las ventanas para que entre el aire fresco».

El encuentro ha finalizado con una mesa redonda sobre comunicación estratégica 4.0, moderada por Antonio Semitiel, director de Comunicación de la UCAM. En ella han participado Ginés Ángel García, CEO de Konery, y Andrea Villafañe, directora de Comunicación de Nunsys. García ha destacado que «la IA está ayudando a agilizar y simplificar muchos procesos. Debe darle tranquilidad al empleado, ya que no viene a quitar puestos de trabajo, sino a optimizar los recursos». Por su parte, Villafañe ha añadido: «En el ámbito B2B seguimos encontrándonos múltiples barreras. La brecha digital sigue siendo una realidad y, como consultores, nuestra responsabilidad es orientar a las empresas hacia la tecnología que mejor les permita ser competitivas. Apostamos firmemente por la IA y desarrollamos numerosas campañas en este sentido, pero siempre recordando que esta debe conectar con las personas. La tecnología no tiene emociones; por eso el componente humano es imprescindible para que la IA aporte valor de verdad».

La jornada ha reunido a profesionales de la comunicación y docentes, consolidando una colaboración que ambas instituciones han mostrado su voluntad de fortalecer en futuras actividades conjuntas.