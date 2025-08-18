Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
Sede del Banco de España en Madrid Óscar Chamorro

La deuda pública toca máximos de 1,69 billones pero modera su peso sobre el PIB al 103,4%

El endeudamiento de la Seguridad Social bate un nuevo récord por encima de 126.180 millones de euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:27

La deuda pública tocó en junio un nuevo máximo histórico, al superar los 1,69 billones de euros en términos absolutos, un 4% más respecto ... al mismo periodo de 2024. La evolución de esta tasa, una de las principales referencias con las que Bruselas mide si España está cumpliendo sus compromisos y reduce sus desequilibrios de acuerdo a las nuevas reglas fiscales, se ha disparado en un año en más de 65.131 millones. Pero el dinamismo de la economía española que ha permitido que la ratio sobre PIB se reduzca hasta el 103,4% del PIB, casi dos puntos con respecto al mismo mes de hace un año. El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7% en el cierre de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  3. 3 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  4. 4 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  5. 5

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  6. 6

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  7. 7

    Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta
  8. 8 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet
  9. 9

    El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias
  10. 10

    El Valencia acelera la llegada de Sadiq

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La deuda pública toca máximos de 1,69 billones pero modera su peso sobre el PIB al 103,4%

La deuda pública toca máximos de 1,69 billones pero modera su peso sobre el PIB al 103,4%