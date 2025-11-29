Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

La detección de peste porcina bloquea un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo

Agricultura contacta con los 104 países compradores para minimizar los daños en las ventas de las que España es tercera potencia mundial

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

La aparición de dos casos oficiales de peste porcina africana en España, detectados en los cadáveres de dos jabalíes silvestres, ha implicado de forma inmediata ... el bloqueo de un tercio de los certificados de exportación de carne y derivados del cerdo común a parte de los 104 países del planeta a los que le venden las industrias y productores españoles.

