Denuncian ante Anticorrupción a Monovex, un inversor fantasma con decenas de estafados

La ofensiva para captar a Jesús Guardia, un jubilado de 72 años residente en Barcelona, comenzó el 5 de mayo pasado. Una llamada comercial descolgada ... a destiempo le ofreció, en perfecto español, acceder a la plataforma Monovex para invertir capital sobre seguro con un alto rendimiento. Solo el hecho de escuchar lo que «María Isabel» le estaba ofreciendo al otro lado de la línea fue el primer paso para engañar a Jesús y a sus dos hijos. Un proceso a fuego lento que comenzó con una inversión mínima de 250 dólares en la «cuenta básica». Y continuó con un supuesto asesor de esta empresa de moneda virtual, identificado como «Álvaro García», cebando de mensajes el móvil de su víctima hasta conseguir su plena confianza. El resultado: 150.000 euros perdidos en solo cuatro meses.

«Utilizan técnicas de ingeniería social muy sofisticadas y generan relaciones muy estrechas con sus potenciales clientes. Su imagen de marca en la web (www.monovex.com) incluye el apartado de aviso legal y política de privacidad para confundir al personal. Desarrollan contratos falsos que parecen reales y usan los nombres de empresas conocidas para dar sensación de seriedad inversora. Son métodos despiadados porque, además, buscan perfiles vulnerables, víctimas propiciatorias en el mundo online», relata un conocido de Jesús a este periódico.

Su historia y la de otra treintena de personas de nueve comunidades autónomas ya forma parte de una denuncia colectiva presentada en la Fiscalía Anticorrupción por un despacho de abogados. De momento, la estimación inicial del dinero apropiado por este canal de inversión cuyo campo de acción son los anuncios en redes sociales, y que está ubicado a priori en Londres, alcanza los 2,5 millones de euros. Una cantidad que con total seguridad será mucho mayor cuando avance la investigación de la Fiscalía especializada.

Control remoto de la cartera

La denuncia del bufete Summons Abogados, que representa a un grupo de 30 afectados como Jesús Guardia, expone que parte de los perjudicados llegó a instalar programas de control remoto en sus dispositivos, facilitando a los presuntos estafadores acceso directo a información financiera sensible. Hay evidencias criminales aportadas en forma de datos bancarios, billeteras asociadas a criptoactivos o números de teléfono identificados.

El análisis de esta información permite, según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, señalar patrones comunes, rutas de transferencia y la presunta coordinación entre los distintos intervinientes. «Las estafas de inversión online mediante estructuras tipo 'boiler room' o 'falso asesor' continúan creciendo en Europa, aprovechando canales digitales y la apariencia de plataformas profesionales para captar a pequeños inversores. La ausencia de supervisión y la facilidad para deslocalizar fondos complican la recuperación del dinero, lo que hace esencial la presentación ágil de denuncias y la coordinación entre afectados», explica Ignacio Montoro, socio de Summons Abogados.

No obstante, es cierto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya advirtió en junio pasado que la plataforma Monovex «no está autorizada para prestar servicios y actividades de inversión sujetas a los mercados de criptoactivos». Es decir, la advertencia del supervisor financiero no impidió que la plataforma online siguiera atrapando víctimas como Jesús y sus hijos Marcos y Cristina Guardia hasta octubre pasado.

Hasta la fecha ya se han conocido 30 afectados residentes en Galicia, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid o Canarias. Pero esto solo es la punta del iceberg.