La defensa del medio ambiente se cita en Feria Valencia

Que la sostenibilidad cada vez está teniendo un mayor peso en la toma de decisiones a nivel empresarial es una realidad ya incontestable. Y esto está teniendo sus efectos en el mercado ferial, donde proliferan los eventos y congresos vinculados al medio ambiente. En este escenario, tanto a través de sus ferias propias como de los eventos externos que acoge, Feria Valencia se consolida como principal agente aglutinador de los intereses de este sector de gran futuro.

Gracias a ello, Valencia se está posicionando como uno de los grandes referentes en el ámbito de la sostenibilidad y la economía verde. El recinto ferial valenciano se ha convertido en los últimos años en el gran escaparate para eventos medioambientales, acogiendo tanto ferias propias como certámenes internacionales que eligen este enclave para mostrar los avances del sector en sostenibilidad, gestión de residuos, eficiencia hídrica o energías limpias. Solo este año, Ecofira, Efiaqua, EcoChemical Solutions, Energy Global, Solar and Storage Spain, BIR o Desalination Technology Expo presentan sus novedades en el recinto ferial de Benimàmet.

Una tendencia que no es casual. Según la directora del Departamento de Eventos de Feria Valencia, Carina Montagut, «el sector de las ferias y eventos vinculados al medio ambiente está en pleno auge. Cada vez más empresas apuestan por la sostenibilidad, y como consecuencia directa, este tipo de eventos crece dentro de la programación ferial y congresual. Feria Valencia está sabiendo aprovechar este tirón y se está consolidando como un punto de encuentro clave para el sector».

Prueba de ello son los grandes certámenes que organiza la propia institución, como Ecofira, centrada en la gestión de residuos; Efiaqua, especializada en la gestión y uso eficiente del agua; Energy Global Expo & Congress (EGEC25), dedicada a la transición energética y organizada por el Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana junto con Feria Valencia, Avaesen e IVACE; o la más reciente incorporación, EcoChemical Solutions, un salón que protagoniza el sector químico, poniendo especial énfasis en cómo esta industria está avanzando en procesos sostenibles.

Para el director de EcoChemical Solutions, Esteban Cuesta, el enfoque es claro: «Es muy diferente hacer una feria simplemente para vender un producto que organizar un evento donde se muestra, de forma expositiva, cómo se fabrica ese producto respetando el medio ambiente. Los clientes cada vez están más interesados en conocer los procesos sostenibles de las empresas y eso se traduce en una ventaja competitiva».

Gracias a estos eventos Feria Valencia se ha convertido en el punto clave de la innovación en sostenibilidad medioambiental en España al reunir a las principales empresas especializadas en gestión de residuos, tratamiento de aguas, energía o economía circular, junto con instituciones y profesionales.

Eventos medioambientales

En este sentido, la directora del departamento de eventos destaca que este fenómeno no se limita solo a los eventos organizados directamente por Feria Valencia. El recinto también está atrayendo certámenes internacionales de primer nivel relacionados con el medio ambiente. «Hoy en día, cualquier actividad económica que quiera mostrar su compromiso con la sostenibilidad necesita un escaparate. Y Feria Valencia se está posicionando como ese espacio de referencia», subraya.

Entre los eventos externos que han elegido Valencia como sede destaca la celebración, el pasado mes de junio, de Solar and Storage Spain, un congreso puntero sobre energía solar y almacenamiento energético, que ya ha confirmado su regreso en 2026. En mayo tuvo lugar el BIR World Recycling Convention & Exhibition 2025, especializado en reciclaje y economía circular, mientras que en noviembre se celebrará la Desalination Technology Expo, centrada en las últimas innovaciones en desalación y tratamiento de agua.

Para Carina Montagut, este crecimiento está directamente vinculado al auge de la sostenibilidad en todos los sectores productivos. «Cada vez más industrias, desde la química a la textil, pasando por el agua o la energía, incorporan procesos sostenibles. Eso se traduce en una mayor demanda de eventos especializados y Feria Valencia está siendo la sede elegida por su infraestructura, experiencia y capacidad de convocatoria».

Además, según Esteban Cuesta, esta tendencia está generando nuevas oportunidades económicas alrededor de la sostenibilidad: «Las empresas no solo muestran sus productos, también exponen las soluciones tecnológicas que aplican para gestionar el agua, los residuos o las emisiones. Eso genera un ecosistema de proveedores e innovación que está creciendo de forma imparable».

El director de Ecofira, Efiaqua y EcoChemical Solutions concluye que el perfil de los visitantes también está cambiando: «Cada vez vienen más profesionales interesados no solo en la oferta comercial, sino en conocer los procesos y el compromiso medioambiental de las empresas. Estamos ante una transformación del concepto de feria tradicional hacia un modelo mucho más sostenible y orientado al futuro».

Con este contexto, todo apunta a que Feria Valencia seguirá atrayendo ferias, congresos y eventos que, además de generar actividad económica, contribuyen al impulso de un modelo productivo más respetuoso con el medio ambiente.