Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
Alumnas de uno de los grados de EDEM. LP

El curso arranca en EDEM con récord de matriculación

Más de mil alumnos estudiarán los grados universitarios en la escuela de empresarios, que destinará 1,4 millones para becas

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:44

El regreso de las vacacione supone el inicio del curso, que este año en EDEM llega con cifra récord de matriculación y con la ... totalidad de sus plazas cubiertas para la formación en grados universitarios. La escuela de empresarios valenciana ha superado con creces los objetivos de matrícula que se marcaba para un curso en el que contará con más de mil alumnos cursando alguno de los grados que se imparten en el centro de formación para futuros empresarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  4. 4

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  6. 6 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  9. 9 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El curso arranca en EDEM con récord de matriculación

El curso arranca en EDEM con récord de matriculación