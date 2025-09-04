El curso arranca en EDEM con récord de matriculación

El regreso de las vacacione supone el inicio del curso, que este año en EDEM llega con cifra récord de matriculación y con la ... totalidad de sus plazas cubiertas para la formación en grados universitarios. La escuela de empresarios valenciana ha superado con creces los objetivos de matrícula que se marcaba para un curso en el que contará con más de mil alumnos cursando alguno de los grados que se imparten en el centro de formación para futuros empresarios.

El alumnado matriculado en EDEM para este curso podrá tener acceso a becas en todas sus etapas formativas. Hortensia Roig, presidenta de la entidad, ha explicado que para el curso 2025-2026 está previsto destinar 1,4 millones de euros a becas de grados, con el objetivo de que «el talento tenga acceso a las mismas oportunidades». Entre las ayudas ofrecidas, se incluyen becas específicas para el alojamiento para aquellos estudiantes que vivan fuera de Valencia.

En materia de estudios, los grados de Creación y Dirección de Empresas (ADE) y de Ingeniería y Gestión Empresarial (IGE) han sido dos de los más demandados por los nuevos alumnos que este mes arrancarán su formación en la escuela de empresarios de Juan Roig.

Con 170 nuevos alumnos matriculados, el grado en ADE de EDEM se consolida como uno de los más demandados del ecosistema educativo valenciano, según ha explicado la propia entidad en un comunicado, en el que también ha indicado que ya existe lista de espera para cubrir posibles vacantes.

Por otra parte, el grado en IGE ha ganado peso entre los futuros empresarios de la Comunitat, debido en buena parte al completo plan de estudios, que combina a partes iguales contenidos de ingeniería y de gestión empresarial, permitiendo al alumnado convertirse en ingenieros con un amplio conocimiento empresarial, un perfil que a día de hoy se ha convertido en uno de los más demandados por las empresas.

Para este curso, el grado en Ingeniería y Gestión Empresarial cuenta con 70 alumnos matriculados en el que será su décimo aniversario. Con vistas al próximo curso está prevista una renovación del plan de estudios con más inmersión en la empresa y 500 horas de prácticas curriculares.

«En ambos grados, la empleabilidad es nuestro principal aval: el 95 % de los egresados encuentra trabajo tras finalizar sus estudios, y eso es lo que da sentido a todo el esfuerzo», afirma Elena Fernández, directora de EDEM.