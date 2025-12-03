El CTAV refuerza su defensa de la profesión

Extras Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:15 Compartir

El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia celebró recientemente su Asamblea Ordinaria con el foco puesto en la defensa de la profesión y los nuevos retos profesionales que marcan el futuro del sector.

En este encuentro, se presentó una radiografía del sector que muestra la situación actual de los arquitectos valencianos: el CTAV agrupa en la provincia a 3.347 colegiados, frente a los 6.300 que suma la Comunitat Valenciana, y la edad media del colectivo se sitúa en torno a los 48 años. Destaca especialmente el aumento continuado de la presencia femenina, que ya alcanza el 29% del total y roza el 40% entre los arquitectos más jóvenes, consolidando la progresiva incorporación de las mujeres a la arquitectura profesional.

La Asamblea puso el foco en los problemas que hoy condicionan el ejercicio profesional, desde la complejidad administrativa y la falta de honorarios dignos hasta el intrusismo y las licitaciones públicas abusivas, con un impacto especial en los estudios pequeños y en las carreras más largas. En este contexto, la Junta del CTAV ha dado prioridad a la situación de los arquitectos mutualistas y a la necesidad de asegurar pensiones adecuadas y prestaciones sociales justas a lo largo de toda la vida profesional.

Pablo Peñin, secretario del CTAV, subrayó que «la situación debe mejorar porque hoy no garantiza un ejercicio digno de la profesión y exige que se desarrollen herramientas normativas y de apoyo que reconozcan el valor real del trabajo de los arquitectos». Además, recordó que el CTAV está incorporando nuevos recursos para los colegiados, como modelos de certificados, un libro de órdenes digital y guías prácticas, sin incrementar las tasas de visado.

Las demandas de ANMARQ ponen cifras a esta preocupación y muestran que alrededor del 70% de las personas jubiladas mutualistas perciben menos de 700 euros mensuales en 12 pagas y sin revalorización. Gloria Espuig, representante de ANMARQ en Valencia, explicó que la mutualidad alternativa no garantiza las mismas coberturas que el Régimen General y defendió «una pasarela justa y efectiva al RETA que asegure a todos los arquitectos mutualistas una protección equiparable y una pensión realmente digna».

La Junta del CTAV también manifestó su solidaridad con las personas afectadas y expresó su compromiso de colaborar con ANMARQ en la difusión de información, la realización de estudios y el impulso de soluciones que permitan avanzar hacia unas pensiones dignas. Al mismo tiempo, el Colegio reafirma su apuesta por una profesión más igualitaria, con mayor presencia de mujeres y mejores condiciones para las nuevas generaciones, en línea con el papel esencial que la arquitectura desempeña en la calidad de vida y la sostenibilidad de las ciudades.

Temas

Arquitectura